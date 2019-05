Krutá smrť Niny († 25) počas rande: Keď o nej pri sexe zistil skutočnú pravdu, zavraždil ju!

Odhalenie, ktoré ju stálo život!

Ruský lekár Mikhail Tikhonov (27) sa pred políciou priznal k činu, z ktorého vás strasie.

Muž randil s Ninou Surgutskayou († 25), po stretnutí si to namierili k mladej žene do bytu. Tam sa odohrala krvavá dráma. K hororu došlo práve vtedy, keď sa pár intímne zbližoval. Počas sexu vyšlo najavo, že jeho priateľka podstúpila zmenu pohlavia a v minulosti bola mužom, informuje britský denník Metro. V tej chvíli začal Mikhail vystrájať ako zmyslov zbavený. Ninu brutálne uškrtil na posteli. Aby sa zbavil tela, urobil niečo ešte desivejšie.

Mŕtvu Ninu rozporcoval a časti jej tela uvaril, vnútorné orgány spláchol v toalete. Hlavu, nohy a ruky zbalil do kufra a previezol ho k sebe domov. Polícia ho zadržala, práve keď sa zbavoval posledných častí tela obete. Mužov zákona k nemu doviedla stopa po tom, ako spustili pátranie, keď matka nahlásila Nininu nezvestnosť. Mikhail sa polícii ku všetkému priznal, no odmieta tvrdenie, že by bol kanibal. V prípade odsúdenia mu hrozí 20-ročný trest za mrežami za vraždu a zneuctenie nebožtíka.