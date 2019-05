Carolina je krok od finále konferencie, Dallas sériu vyrovnal

Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v treťom dueli 2. kola play off zámorskej NHL na domácom ľade nad New Yorkom Islanders 5:2 a v sérii vedú už 3:0.

Canes rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Postup do finále Východnej konferencie môžu spečatiť v noci na sobotu, keď je v Raleigh na programe štvrtý zápas. Hráči Dallasu Stars zdolali vo štvrtom súboji semifinále Západnej konferencie St. Louis Blues 4:2 a vyrovnali stav série na 2:2.



2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:

Carolina - New York Islanders 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) - stav série: 3:0

Góly: 7. Teräväinen (Slavin, D. Hamilton), 32. Faulk (Foegele, J. Staal), 51. J. Williams (Aho), 60. Teräväinen (Pesce, Slavin), 60. Aho (Wallmark) - 9. D. Toews (Josh Bailey, Eberle), 35. Josh Bailey (Kühnhackl).

semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:

Dallas - St. Louis 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) - stav série 2:2

Góly: 12. Dickinson (Seguin, Zuccarello), 20. Spezza (Radulov, Lindell), 30. Klingberg (Seguin, Zuccarello), 38. Hintz (Jamie Benn, Radulov) - 6. Tarasenko (Dunn, R. O'Reilly), 54. Thomas (Pietrangelo, R. O'Reilly).