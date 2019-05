Vo vládnom zariadení zomrel 16-ročný migrant: Osudnou sa mu stala infekcia

Šestnásťročný migrant z Guatemaly bez sprievodu dospelého ochorel po prevoze do vládneho útulku v americkom štáte Texas a neskôr zomrel.

V stredu o tom informovali predstavitelia oboch krajín, ktorých citovala tlačová agentúra AP. Chlapec prekročil hranicu z Mexika do USA neďaleko texaského mesta El Paso 19. apríla a o deň neskôr ho previezli do vládneho zariadenia v meste Brownsville. Uviedlo to guatemalské ministerstvo zahraničných vecí. Migrant nevyzeral chorý, keď ho dali do spomínaného útulku v Brownsville, ktorý patrí pod americké ministerstvo zdravotníctva. Chlapec však mal nasledujúce ráno horúčku, triašku a bolesti hlavy a previezli ho do nemocnie. Tam ho ošetrili a ešte v ten deň prepustili.

Stav sa mu nezlepšil, preto ho poslali ho do inej nemocnice a odtiaľ do tretieho zdravotníckeho zariadenia - do detskej nemocnice. Podľa guatemalských úradov mal silnú infekciu mozgu a musel podstúpiť operáciu, ale stav sa mu už nestabilizoval. Zomrel v utorok 30. apríla. Hovorkyňa vládneho Úradu pre starostlivosť o deti uviedla, že príčinu smrti preverujú. Meno chlapca nezverejnila.

Chlapcov brat a guatemalskí konzulárni pracovníci ho počas hospitalizácie navštevovali. Nemocničný personál často informoval o jeho stave rodinu v Guatemale. Od vlaňajšieho decembra ide už o tretie úmrtie dieťaťa v starostlivosti amerických úradov. Predtým zomreli vo väzbe colnej a pohraničnej stráže ďalší dvaja detskí migranti bez sprievodu dospelého, a to krátko po príchode na hranicu. Úmrtia nastali v období vlny migrantov zo Strednej Ameriky, prekračujúcich hranicu medzi USA a Mexikom. Medzi migrantmi sú deti bez sprievodu aj celé rodiny.