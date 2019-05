Počas spánku všetko zabudne: Tínedžerka od osudného momentu žije jeden a ten istý deň

Pred 18-timi mesiacmi začala Caitlin Little zo Severnej Karolíny žiť v nočnej more.

12. októbra 2017 počas tréningu sa jeden z jej tímových kolegov okolo nej bláznil. Dievča sa udrelo do hlavy a podľa People okamžite začalo strácať pamäť.

Od toho momentu si nevedela spomenúť na nič. Na dni v týždni, pomenovanie potravín v kuchyni a ani na to, do ktorej triedy chodí. Napriek mnohým návštevám lekárov ešte stále nenašli riešenie na jej stav, formu amnézie spôsobenú poranením mozgu. Kým Caitlin spí, zabudne na všetko, čo robila deň predtým, a myslí si, že sa zobudila do dňa po nehode, 13. októbra 2017.

Fox8 o jej živote urobil seriál a podcast Caitlin Can't Remember (Caitlin si nemôže spomenúť). Otec Chris Little jej každý deň jemne povie, čo sa jej stalo. Po dome jej nalepili papieriky s poznámkami, aby sa vedela orientovať. Jej sestra Sarah Little povedala:Caitlin je teraz so svojimi rodičmi v Texase, kde sa stretáva s tímom lekárov, ktorí veria tomu, že jej dokážu pomôcť.