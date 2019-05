Imko si získal srdcia Slovákov a stal sa najmilším psíkom roka: To je hrôza, čo si musel v minulosti vytrpieť!

Detská radosť a psie oči! Až 106 psíkov bojovalo v súťaži o najmilšieho psíka roku 2019. Milovníci štvornohých priateľov najprv hlasovali na sociálnej sieti. Desať psíkov s najvyšším počtom hlasov sa prebojovalo do finále a cez víkend bojovali o absolútne víťazstvo.

Víťazom sa stal desaťmesačný psík Imko, ktorý si ešte nedávno prešiel peklom. Imko bol niekoľko mesiacov v rukách detí, ktoré ho týrali, no našťastie ho zachránili milovníci zvierat. Z Vranova nad Topľou putoval do útulku v Košiciach, potom do dočasnej starostlivosti k Henriete Koller (52). Otvoriť galériu Imko je stále ,,puberťák". Zdroj: mh

„Mal zlomený stavec na chrbtici a bol v hroznom stave. Bál sa, krčil sa, celý bol vykrivený. Našťastie, tieto psíky vedia hodiť traumu rýchlo za hlavu. Imko bol už 19. pes, ktorému dočasne poskytla domov. „Vždy mi je ľúto, keď psík odo mňa odchádza, ale kompenzuje sa mi to tým, že nájde domov a má sa dobre,“ dodala milovníčka psov.