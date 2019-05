Nočná mora každého rodiča: Neskutočné, čo matka našla na tele svojej maličkej dcérky

Alice Martin si všimla, že jej 15-mesačná dcéra je po dni strávenom v dennej starostlivosti Tucson's Creative Beginnings trochu búrlivejšia. Príliš to však neriešila, až kým svoju dcéru nezačala kúpať.

Keď ju vyzliekla, na tele jej našla neuveriteľne veľa stôp, ktoré vyzerali ako po uhryznutí. Fotografiu zdieľala na Facebooku. "Ani mi nezavolali, že sa niečo stalo, ani mi nič nepovedali, keď som si ju vyzdvihla." Podľa šokovanej matky ich bolo minimálne 25. Keď si uvedomila, že sú to naozaj uhryznutia, začala plakať.

Alice to nahlásila na polícii, informuje Yahoo. Podľa dôstojníka Raymonda Smitha by malo uhryznutie pochádzať od iného dieťaťa. Creative Beginnings je niečo ako predškolská dochádzka a rodičia si ju vybrali, pretože to mali blízko do práce. Odškodné zatiaľ nedostali. "Neviem, čo sa stalo. Ale viem, že dieťa, ktoré niekto toľkokrát uhryzol, muselo plakať a byť rozrušené. Nikto nezasiahol, možno nechali deti osamote alebo ich proste ignorovali." Vyšetrovanie stále prebieha.