Matej sa narodil tesne pred vstupom do EÚ: Najviac ma baví cestovanie a euro

Matej Bohinský (15) z Lučenca sa narodil vo februári 2004. Prvýkrát prekročil hranice Slovenska ako malý prváčik, keď išiel s rodičmi na dovolenku do Bulharska. Odvtedy už precestoval ďalších 12 krajín po celom svete.

„Vstup do Európskej únie nevnímam ako niečo výnimočné, pretože žijem celý život v dobe, kedy sme v nej už boli. No keď počujem, čo hovoria moji rodičia, ako sa nedalo všade cestovať, vnímam pozitívne, že ja už mám iné možnosti a aj to, že je rovnaká mena v takmer všetkých európskych krajinách,“ prezradil Matej.

Dodáva, že si uvedomuje aj pracovné možnosti v zahraničných firmách, ktoré tu v minulosti neboli. „Preto sa moje štúdium sústreďuje najmä na jazykové znalosti,“ doplnil gymnazista.

Jeho rodičia Naďa a Štefan tiež vnímajú vstup Slovenska do Európskej únie veľmi pozitívne. „Vnímame rozmanitosť tovaru a pracovné príležitosti. Taktiež čo sa týka cestovania, radi relaxujeme v zahraničí v Európskej únii aj mimo nej,“ povedala Matejova mama Naďa.