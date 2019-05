Ženu so slúchadlami na ušiach zrazili dve autá: Počúvanie hudby ju takmer zabilo

Vnímala iba svoju hudbu, čo sa jej mohlo stať osudným. Mladá žena sa v utorok druhýkrát narodila.

So slúchadlami na ušiach odignorovala v Bratislave priechod pre chodcov a vybrala sa krížom cez cestu, kde ju zrazili až dve autá. So zraneniami skončila v nemocnici.

Chodkyňa si v posledný aprílový deň popoludní vykračovala so slúchadlami na ušiach cez cestu v smere od Šafárikovho námestia na Starý most. Do cieľa cesty sa však už nedostala. Zrazili ju dve autá, ktoré prichádzali z Pribinovej a mierili do Karlovej Vsi „Len pár metrov od miesta, kde došlo k dopravnej nehode, bol priechod pre chodcov, na ktorom mal byť v čase dopravnej nehody červený svetelný signál pre chodcov,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Na miesto v krátkom čase prišli záchranári. Žena bola pri vedomí, ale v šoku. „Záchranári ju ošetrili a s viacerými poraneniami previezli do nemocnice,“ prezradila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Alkohol nebol zistený ani u jedného účastníka nehody. Polícia prípad vyšetruje.

