Toto nám dalo 15 rokov v EÚ: Výhody, ktoré môžu Slováci využívať

V jednom európskom spoločenstve sme už 15 rokov. Osem postkomunistických krajín spolu s Maltou a Cyprom vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004. Slovensko sa podľa nášho ministerstva zahraničných vecí zaradilo medzi najúspešnejšie a najviac integrované krajiny.

Odvtedy sa politická scéna zmenila. V súčasnosti počuť častejšie výzvy na reformu Európskej únie či dokonca náš odchod. Za čo všetko môžeme vďačiť EÚ?

Na začiatku vyjednávaní o pristúpení do Európskej únie mnohí očakávali ekonomický či sociálny zázrak. Životná úroveň na Slovensku sa zvyšovala, avšak len postupne. Viacerí kritici v súčasnosti naznačujú silné regionálne rozdiely či pomalé dobiehanie západných krajín. Rezort zahraničia však prízvukuje, že bez vstupu EÚ by to bolo horšie. „Európska únia dnes predstavuje pre našu krajinu prirodzený a najvhodnejší politický, sociálno-ekonomický a kultúrny existenčný priestor. Priestor, ktorý poskytuje našim občanom bezpečnosť a prosperitu,“ hovorí ministerstvo.

Zároveň pripomínajú výhody ako voľné cestovanie, prácu či štúdium v zahraničí. „Európska únia vďaka existencii jednotného trhu robí našu krajinu bohatšou a atraktívnejšou,“ dodávajú.

Už o tri týždne pritom kontinent čakajú eurovoľby, v ktorých môžu narásť extrémistické strany. Európska komisia pri príležitosti výročia uviedla, že až 60 % všetkých investícii financujú eurofondy a zároveň sa zvýšila životná úroveň takmer dvojnásobne. Expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý stál na čele vlády v čase, keď sme pristúpili do EÚ, hovorí, že každým rokom sa Slovensko približuje k úrovni príjmu Nemcov.

„Iste, niekomu sa to môže zdať pomalé, ale postupne dobiehame najlepších. Európske inštitúcie by sa však nemali miešať do oblastí, za ktoré zodpovedajú členské štáty, a tie by sa nemali vyhovárať za zlyhania, ktoré spadajú do národnej kompetencie,“ mieni Dzurinda.

Výhody pre Slovákov

Miliardy z európskych fondov, ktoré sa použili na zlepšenie kvality života na Slovensku

Otvorený pracovný trh

Platba rovnakou menou v 19 krajinách

2 248 km obnovených ciest (z toho 155 km diaľnic)

157 000 ľudí s prístupom ku kvalitnejším vodným a kanalizačným sieťam

80 km zmodernizovaných železničných tratí, 67 nových vlakov, 78 nových električiek

Rekonštrukcia 80 nemocníc

Priamo podporili 2 800 podnikateľských projektov

Študentský program Erazmus využilo 108 000 Slovákov

Uľahčil sa voľný pohyb osôb a tovarov cez hranice vďaka Schengenu

Bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta

Lepšia ochrana spotrebiteľov aj v rámci nákupov či cestovania

Výzvy, ktoré stoja pred EÚ