Košický futbalový štadión rastie, bude ale malý: Na zväčšenie kapacity chýba 5 miliónov

Dobrá správa! Košická futbalová aréna napreduje podľa plánu. Zástupcovia mesta sa však na kontrolnom dni výstavby dozvedeli smutnú pravdu. Na rozšírenie kapacity nového športového stánku chýba päť miliónov eur. Chcú, aby bol dôstojný pre metropolu východu a aby Košičania mohli naň byť hrdí.

Všetko ide podľa plánu. Len kapacita 5 500 divákov - namiesto pôvodne predpokladaných 13-tisíc - sa mnohým máli. Mesto by na rozšírenie stánku potrebovalo ďalších päť milónov. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Momentálne sa buduje tribúna C a termín by zhotoviteľ mal dodržať. K oceľovým konštrukciám postupne pribudnú nosníky pod strechu. Samotný trávnik s pokládkou zavlažovania a vykurovania i drenáže začnú pripravovať koncom mája, pričom ide o špecializovanú firmu, ktorá má skúsenosti s podobnými prácami. V Európe už takto budovali až do 30 trávnikov,“ povedal projektový manažér stavby Stanislav Čaja.

Rokujú s futbalovým zväzom

Na protiľahlej strane tribúny C už začali s prípravami hlavnej budovy aj s priečkami miestností a vzduchotechnikou. V ďalšej etape by mali pribudnúť dve protiľahlé tribúny a v poslednej samotné rohy stavby.

„Máme dostatok finančných prostriedkov na dokončenie prvej etapy. Ide o vyše 10 miliónov eur z rozpočtu mesta a štyrmi miliónmi prispeje nenávratnou podporou ministerstvo školstva,“ vyratúva námestník primátora Marcel Gibóda, ktorý je predsedom predstavenstva Košickej futbalovej arény.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček tvrdí, že pokračujú rokovania so Slovenským futbalovým zväzom, aby zohnali ďalšie finančné zdroje. „Prvá etapa totiž napreduje podľa plánu a chceme, aby sme po kolaudácii koncom tohto roka mohli štadión prevádzkovať. Cieľom je, aby na stánok boli Košičania hrdí,“ vysvetlil Polaček.

