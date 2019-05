Koniec Vinczeovej a Danglovej relácie 2 na 1: Stopka kvôli prachom!

Hoci hviezdili, pokračovať nebudú! Adela Vinczeová (38) a Dano Dangl (44) mali pod palcom úspešný projekt Markízy 2 na 1. Napriek prvotným problémom a naťahovaním, či vôbec bude relácia na obrazovkách žlto-modrej televízie, žali jeden úspech za druhým.

Najnovšie správy však hovoria jasnou rečou. Nakrútené časti sa pomaly, ale isto míňajú a kompetentní nedali tvorcom projektu zelenú. Adela a Dano tak ako dvojica v telke končia!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vinczeová a Dangl sú zárukou úspechu a nie je preto prekvapením, že televízie sa o zohranú dvojicu doslova trhajú. Dôkazom toho je aj relácia 2 na 1, kde moderátori hostili známe tváre. Relácia baví celé Slovensko hlavne vďaka vtipným nástrahám, ktoré práve Adela s Danom pre svojich prominentných hostí pripravia.

Ako sa však zdá, ani záujem divákov nie je záruka, že sa zábavná šou na obrazovkách Markízy udrží. Podľa informácií Nového Času totiž dvojica dostala s projektom stopku a ďalej sa už nakrúcať nebude! „Televízia odvysiela iba nakrútené časti. Veľkým problémom je časová náročnosť. Každá časť sa vyrába v značne dlhom čase,“ prezradil Novému Času zdroj z prostredia tvorcov.

Podľa ďalších informácií však nie je kameňom úrazu len samotný čas, ale za avizovaným koncom sa skrýva omnoho viac. „Samozrejme však zohrávajú rolu aj financie. Je to nákladný projekt,“ dodal náš zdroj, podľa ktorého ešte s kompetentnými rokujú. „Je možné, že by ešte relácia mohla uzrieť svetla sveta, ale tak skoro to nebude. Možno budúci rok, ale to je vo hviezdach,“ povedal na záver kamarát dvojice.

„Od začiatku bola dohoda na sedem častí. Čísla a ohlas sú však výborné, preto sa dá predpokladať, že v relácii budeme pokračovať v ďalšej sérii, no musí sa vyjadriť Markíza,“ napísala optimistická Adela, ktorá zároveň priznala, že tento projekt nie je jednoduchý. „Relácia je náročná a nedá sa ‚vypľuť‘ 100 častí naraz,“ dodala. Na rozdiel od svojej kolegyne sa však Dano do uzávierky nevyjadril.

Pomalý rozbeh

Úvod prvotného nasadenia projektu bol pritom poriadne rozpačitý. Na začiatku minulého roka totiž Markíza hodila do pléna pilotný diel s hostkou Dominikou Cibulkovou. Divákom sa relácia páčila a predpokladalo sa, že v jesennej štruktúre bude ťažiskovým projektom Markízy práve spomínaná relácia. Na prekvapenie všetkých sa tak však nakoniec nestalo! Adela s Danglom nakoniec dostali priestor až túto jar, no radovali sa predčasne. Po jednej sérii Záhorská Bystrica šou 2 na 1 ukončila.