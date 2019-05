Prachařová chce zachrániť manželstvo, rozhodla sa konať: Zúfalá prosba o pomoc?!

Zúfalá prosba o pomoc?! Manželská kríza českého herca a moderátora Jakuba Prachařa (35) a jeho manželky Agáty (34) trvá už dlhší čas. Modelka však aj napriek nedávnemu odchodu jej muža zo spoločnej domácnosti zachraňuje vzťah, ako len môže.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Po tom, ako si priznala svoj podiel viny, najnovšie kvôli natáčaniu vlastnej relácie, navštívila známeho českého sexuológa. Čo jej poradil?

Zemetrasenie v šesťročnom manželstve prominentného páru Prachařovcov vyústilo pred pár dňami v odchod Jakuba z vily, kde rodina žije. Po Agátinom verejnom vyhlásení, že za problémy môžu obaja partneri a priznaní si chyby za nemiestny vtip o rozchode, sa herec znovu vrátil.

O tom, že víchricu v domácnosti nespôsobilo len podozrenie z Prachařovej nevery so slovenskou herečkou Dianou Mórovou, svedčí aj modelkina nedávna návšteva sexuológa Radima Uzla.ako muži svoje ženy prehliadajú.

Hoci najprv kládla len všeobecné otázky, neskôr obrátila pozornosť sama na seba! ,,Keď to príde, ako sa to mám snažiť zachrániť?“ pýtala sa Uzla viditeľne užialená Prachařová, ktorá má s Jakubom ročnú dcérku Miu. „Každý to rieši trošku inak. Časom to ale vyšumí a prejde. Každý muž je iný, je indivíduum a v dospelosti nevychovateľný. Všetky zlé vlastnosti sa len zhoršujú,“ vystrašil Agátu doktor.