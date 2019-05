Brad Pitt sa líška exmanželke Jennifer Aniston: Kúpil jej dom

Chce si ju získať naspäť? Vo februári usporiadala Jennifer Aniston (50) veľkolepú narodeninovú párty, na ktorej sa objavil aj jej exmanžel Brad Pitt (55). Až teraz však vysvitlo, čo jej dal ako darček. A nejde o žiadnu maličkosť. Kráske kúpil dom za 70 miliónov eur, v ktorom spolu žili pred rozvodom!

Tento krok považujú viacerí za jasný signál, že si chce Jennifer opäť získať. Dom v Beverly Hills totiž milovala, a keď ho po rozvode museli predať, bola nesmierne sklamaná. ,,To, že prišla o domov, jej smútok z rozvodu ešte zhoršovalo. Doteraz ľutuje, že ho museli predať,“ prezradil nemenovaný zdroj z herečkinho okolia.Teraz však už nemusí smútiť. Brad využil, že je dom opäť na predaj a kúpil jej ho. Keď to Jennifer zistila, nechcela tomu uveriť. Do sídla sa chce čo najskôr nasťahovať.

Brad a Jennifer

Herci sa spoznali v roku 1998. O dva roky neskôr sa zobrali. v Malibu. Ich manželstvo trvalo 5 rokov, do roku 2005.

Dôvodom ich rozchodu mala byť Bradova nevera s herečkou Angelinou Jolie, s ktorou sa spoznal počas nakrúcania filmu Pán a pani Smithovci. Špekulácia sa potvrdila, keď s Angelinou hneď po rozvode začal chodiť. V roku 2014 sa aj zosobášili, no v roku 2016 sa rozišli. Majú spolu 6 detí.

Jennifer po rozvode s Bradom vystriedala mnoho mužov, no so žiadnym nevydržala a nikdy nemala ani deti. Špekuluje sa, že Brad bol jej jedinou a skutočnou láskou a ich rozchod nikdy nepredýchala.

