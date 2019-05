Sagan po rozchode s Katkou prehovoril o ženách: Pravda o fanúšičkách

Maximálne spokojný! Slovenský cyklista Peter Sagan (29) si uvedomuje, že zatiaľ nie je v ideálnej forme. Napriek tomu však žiari šťastím a pochvaľuje si osobný i športový život. Sagan zároveň opísal, ako vníma zvýšenú pozornosť fanúšičiek na pretekoch po rozchode s Katkou, ale prezradil aj to, či niekedy zabojuje o žltý dres na Tour de France.

- Mám sa dobre v osobnom živote aj z cyklistickej stránky. Možno niekto čakal, že sa mi v sedle bude dariť lepšie. Nemal som úplne najlepšiu formu, ale bol som tam, kde som mal byť. Od prvého do desiateho miesta sú malé rozdiely. Teším sa na ďalšiu fázu sezóny, kde by to mohlo byť lepšie.

U fanúšikov sa v posledných dňoch dosť často objavuje kritika...

- Ja od ľudí vnímam skôr tú pozitívnu energiu. Keď niekto iba kritizuje, tak podľa mňa nie je vôbec fanúšik.

- Zelených dresov mám celkom dosť, ale motivácia je aj tak veľmi veľká! Vyrovnal som rekord Erika Zabela a tento rok by som ho chcel prekonať.

A čo majstrovstvá sveta? Plánujete útok na štvrtý dúhový dres?

- To je ešte veľmi ďaleko. Trať by mi mala sedieť. Závisí len od toho, v akej forme prídem. Štartovať na MS určite budem, pokiaľ sa nestane počas sezóny niečo katastrofálne. Chcem bojovať o ďalší dúhový dres, ale nie je to také jednoduché, ako to vyzerá.

A čo žltý dres z Tour de France?

- V mojom postavení by to bola silná káva. Moje charakteristiky sú úplne iné, ako sú pri vrchároch. Zostanem pri tom, aby som radšej vyhral nejaké etapy a zelený dres. Alebo v budúcnosti skúsim ísť trebárs na Giro. Dosť sa špekuluje aj o tom, že som schudol. Áno, schudol som. Ale iba na pár dní. Bolo to z toho, že som mal zdravotné problémy. Nie je to kvôli tomu, že by som sa pripravoval na Tour de France ako vrchár.

- Áno? Tak to som ani vôbec nepostrehol. Všade je vždy veľa ľudí. Neviem, či by bol niekto rád, keď musí rozoberať pred celým svetom detaily svojho súkromného života. Čo by som vám povedal o mojom osobnom živote? Budem teraz pár dní v Monaku, pobalím sa a potom cestujem do Ameriky.

Ako často ste potom na Slovensku?

- V Monaku mám trvalý pobyt. Mám tam dom, kde bývam. Na Slovensko chodím iba za rodinou. Bol som napríklad dva dni na Vianoce. Som rád aj za to málo, čo ich vidím. Väčšinu času som potom v Monaku. Rodina tam za mnou občas príde, ale skôr v lete ako v zime.