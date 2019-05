Černák dúfa v dobrý výsledok na MS: Zo slnečnej Floridy sa tešil na Tatry

Začína sa to kryštalizovať. Hokejoví reprezentanti Slovenska sa v utorok stretli na zraze v Poprade pred MS 2019 (10. - 26. mája) už aj s trojicou Erik Černák (21), Martin Martinčin (27) a Marko Daňo (24). Veľa sa očakáva hlavne od mladého obrancu Černáka, ktorý patril medzi opory najlepšieho tímu základnej časti NHL Tampa Bay Lightning a v Poprade si vychutnával pohľad na Vysoké Tatry.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V príprave na šampionát už nepokračuje brankár Július Hudáček a dvojica útočníkov Milan Kytnár, Patrik Svitana. Namiesto nich prídu Patrik Rybár, Tomáš Marcinko a Libor Hudáček.Už v sobotňajšom prípravnom zápase proti Veľkej Británii v Poprade nastúpi spomínaná trojica zo zámoria. „usmial sa Erik Černák, ktorého potešilo, že príprava je práve v Poprade: „

Mladý obranca patril medzi najviac vyťažovaných hráčov Tampy, ktorá šokujúco vypadla už v 1. kole play-off s Columbusom, no teraz sa už sústreďuje na MS v rodných Košiciach. „Som zvedavý, kde ma tréner postaví a akú zostavu vytvorí. Sezónu som mal výbornú, vyhrali sme základnú časť, mal som veľkú hráčsku minutáž a hrával som aj v oslabeniach. Tréneri mi verili a aj tu odvediem maximum. Vyzerá to tak, že obranu budeme mať kvalitnú a aj v útoku máme výborných hráčov. Ak budeme dobrá partia a budeme držať spolu, bude to dobré,“ je presvedčený Erik Černák, ktorý na MS seniorov ešte neštartoval.

Marko Daňo odohral v tejto sezóne NHL len 8 zápasov za Colorado a ďalších 51 pridal v AHL v drese klubu Manitoba Moose. Nad pozvánkou do reprezentácie vôbec neváhal. „zaželal si Daňo.