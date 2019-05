Pre Slovan sa našiel investor: Belasí sa tešia na výplaty

Potvrdili KHL, no meno investora stále nie. Vedenie hokejového Slovana Bratislava v pondelok informovalo, že uhradí všetky dlhy a bude pokračovať v KHL, čomu sa okrem fanúšikov potešili hlavne hráči. Tí sú totiž už niekoľko mesiacov bez výplat!

Viceprezident belasých Juraj Široký ml. v pondelok na magistráte informoval vedenie mesta, že má nového investora a do konca júla uhradí všetky podlžnosti. Prvé peniaze, ktoré do klubovej pokladnice prídu, však budú použité na vyplatenie hráčov, aby Slovan mohol začať skladať tím na novú sezónu. „Podlžnosti tam sú, no vraj by mali byť čoskoro vyrovnané. Verím, že to tak bude. Slovan mi dal v tejto sezóne veľa a ďalšej spolupráci sa nebránim,“ uviedol reprezentačný útočník Adam Liška. „Som rád, že sa to takto vyriešilo. Aj pre slovenský hokej je dobré, ak bude mať zástupcu v KHL,“ doplnil Matúš Sukeľ, ktorý však zo Slovana odchádza do Sparty Praha.

V kuloároch sa spomínal najbohatší Čech Petr Kellner či majiteľ futbalovej Sparty Daniel Křetínský, no hovorcovia ich spoločností pre RTVS akýkoľvek kontakt so Slovanom dementovali.