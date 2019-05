Chárovmu spoluhráčovi opäť preplo: Marchand napadol obrancu

Brad Marchand (30) je hokejista, ktoré buď milujete, alebo nenávidíte.

Dosť veľkú úlohu pri tom zostáva to, či hrá za váš obľúbený tím. Fanúšikovia Bostonu na neho nedajú dopustiť no priaznivci iných klubov by ho najradšej videli mimo ľadovej plochy.

Marchand túto sezónu žiari v kanadskom bodovaní. Na svojom konte získal v základnej časti rovných 100 bodov. No v play-off sérii proti Columbusu na seba upozorňuje skôr negatívne a pripomína Marchanda z minulosti.

Len nedávno sa opäť neudržal v predĺžení, keď pri vhadzovaní v strednom pásme úmyselne šliapol na hokejku hosťujúcemu Camovi Atkinsonovi.

Tentokrát udrel zozadu do hlavy obrancu Scotta Harringtona. Ten bol naviac sklonený a nevenoval Marchandovi pozornosť. A bolo to už po prerušení hry. Marchand ihneď po zákernom ataku zdúchol preč. Nie nadarmo má v NHL prezývku "Potkan".