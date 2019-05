Barcelona proti Liverpoolu veľkým favoritom: Špeciálny zápas pre Suáreza a Coutinha

Barcelonský štadión Camp Nou bude v stredu dejiskom úvodného semifinálového stretnutia futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 medzi miestnymi "blaugranas" a anglickým zástupcom FC Liverpool. Duel v katalánskej metropole so začiatkom o 21.00 h SELČ píska skúsený 46-ročný Holanďan Björn Kuipers.

Dvaja 5-násobní európski kluboví šampióni sa v konfrontácii na kontinentálnej pohárovej scéne stretnú po 12 rokoch. V sezóne 2006/2007 na seba natrafili v osemfinále LM, aj vtedy sa úvodný duel hral v Barcelone. Liverpool víťazstvom 2:1 u súpera položil základy postupu do ďalšej fázy a nič na tom nezmenila ani domáca tesná prehra na Anfielde (0:1).

Rovnakí súperi sa vo vyraďovačke niektorého z európskych pohárov stretli ešte dvakrát - aj v týchto prípadoch triumfovali liverpoolskí "The Reds". Bolo to v semifinále Pohára UEFA 1975/1976 aj 2000/2001, pričom Liverpool zakaždým dokráčal až k zisku trofeje.

Nemecký kouč anglického tímu Jürgen Klopp si napriek týmto historickým štatistikám myslí, že favoritom dvojzápasu je španielska strana. "Už som mnohokrát súperil s Realom Madrid, ale ešte nikdy s Barcelonou. Na tomto tíme je skvelé, že proti nemu nikdy nie ste favorit," poznamenal 51-ročný Nemec. Spomedzi vlaňajších semifinalistov je FC Liverpool jediný, kto dokázal obhájiť svoju pozíciu. Podľa Kloppa je to však výsledok prirodzeného futbalového vývoja v európskych mužstvách. "Real Madrid predal Cristiana Ronalda, veľké zmeny v kádri robí aj Bayern Mníchov. Takýmto obdobiam sa nevyhne nikto," dodal rodák zo Stuttgartu.

Keďže v úvodnom zápase budú mať výhodu domáceho trávnika hráči FC Barcelona, dá sa očakávať výraznejšia ofenzívna aktivita práve v podaní tohto mužstva okolo kapitána Lionela Messiho. Defenzívu hostí by mal dirigovať holandský stopér Virgil van Dijk, čerstvo vyhlásený za najlepšieho hráča sezóny v Anglicku podľa futbalistov z klubov Premier League. "povedal Van Dijk pre Viasport Football.

Zápasy s Liverpoolom budú mať výnimočnú príchuť pre uruguajského útočníka "FCB" Luisa Suáreza. Tridsaťdvaročný hráč prestúpil na Camp Nou po MS 2014 práve od rieky Mersey, kde za "The Reds" počas troch sezón v 133 súťažných vystúpeniach zaznamenal 82 gólov. "Bude to trochu zvláštny pocit, ale zároveň krásny. Keď sme nedávno hrali v Manchestri, stretol som Jamieho Carraghera. Veľmi som sa z toho tešil. V liverpoolskom mužstve stále hrá aj Jordan Henderson. Bude pekne opäť vidieť ľudí z klubu. Manželka a moje deti nezvyknú chodievať na zápasy LM. Na Anfield však chcú ísť so mnou," vyhlásil Suárez podľa webu denníka AS.

Barcelona v LM neprehrala už 31 domácich duelov v rade, čo je rekord súťaže.Budeme musieť byť ostražití," poznamenal podľa webu soccerway.com ďalší Barcelončan s liverpoolskou minulosťou - Brazílčan Philippe Coutinho.