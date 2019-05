Danko si myslí, že Európska únia je dobrý projekt: Treba však ešte veľa vecí zlepšovať

Európska únia (EÚ) je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať.

Pri príležitosti 15. výročia vstupu do EÚ to uviedol predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý zároveň ocenil prínos EÚ pre život občanov SR. "Presne pred 15 rokmi, v roku 2004, sa začal pre Slovensko písať veľmi úspešný príbeh. Vstupom do Európskej únie sa nám postupne otvorili hranice, začal sa rozbiehať cestovný ruch, otvorili sa možnosti voľnému obchodu, poskytli sa nám nové pracovné možnosti. Veľa vecí sa rozbehlo aj na Slovensku. Vybudovali sa detské ihriská, zrekonštruovali školy a škôlky, mnohé dediny sa pripojili na kanalizáciu. Je faktom, že nám EÚ priniesla veľa pozitív," zhodnotil predseda parlamentu.

Na druhej strane je Danko presvedčený, že europoslanci by mali viac riešiť reálne problémy ľudí, napríklad aj v spolupráci s národnými parlamentmi. "Vždy jasne deklarujem, že Európska únia je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. Potrebujeme však, aby prišli noví politickí lídri, ktorí nastavia lepšie fungovanie, novú komunikáciu a pripravia reformu Európskej únie," uviedol. Apeluje preto na zodpovedný prístup voličov v blížiacich sa eurovoľbách.