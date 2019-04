Historický krok najväčšej sociálnej siete: Facebook radikálne mení vzhľad

Najväčšia sociálna sieť sveta mení vzhľad svojho užívateľského rozhrania a spoločne s touto zmenou upravuje aj niektoré svoje základné črty. Novú podobu facebooku v utorok na výročnej konferencii F8 predstavil jeho zakladateľ Mark Zuckerberg, podľa ktorého ide o najvýraznejší premenu platformy za päť rokov.

Spoločnosť chce nanovo urobiť jadrom svojej sociálne siete interakcie v používateľských skupinách, ktoré sú však označované aj za jednu z hlavných ciest šírenia dezinformácií. "Toto je najväčšia zmena v aplikácii Facebooku a na webovej stránke, akú sme urobili za posledných päť rokov," povedal Zuckerberg pri uvádzaní novej podoby rozhrania. V mobilnej aplikácii by sa niektoré zmeny mali prejavovať už odo dneška (utorka - pozn. red.), nový web príde v najbližších mesiacoch, uvádza Facebook na svojom oficiálnom blogu.

"Svieži" nový dizajn, v ktorom výrazne ubudne charakteristickej modrej farby, je vraj jednoduchší, rýchlejší, viac užívateľa vťahuje a "dáva vaše komunity do centra" užívateľskej skúsenosti. Podľa agentúry Reuters predstavujú ohlásené novinky prvé konkrétne kroky v pláne Facebooku premeniť sa vo firmu zameranú na súkromnú komunikáciu a obchodovanie na internete. Práve príklon k väčšiemu súkromiu bol pri utorkovej prezentácii zásadným motívom, o čom svedčí snímka s heslom "budúcnosť je súkromná".

Oznámenie vyvolalo posmešnú reakciu reportéra denníka The New York Times Kevina Rooseho, ktorý pripomenul, ako Zuckerberg pred rokmi označoval súkromie za prežitok. "Táto prestavba ľuďom uľahčí prechod z verejných priestorov do tých súkromnejších, akými sú skupiny," píše facebook o novom smerovaní svojej platformy. Spoločnosť chce používateľom uľahčiť objavovanie nových skupín a interakciu s tými, do ktorých už patria. Príspevky z nich bude v novom rozhraní zobrazovať v osobitnej personalizovanej záložke. Používateľom by sa nanovo na "hlavnej stránke" mohli príspevky zo skupín, ktorých sú členmi, zobrazovať častejšie, budú tiež do nich môcť preposielať obsah priamo zo svojho výberu príspevkov.

"Na facebooku sú desiatky miliónov aktívnych skupín. Keď ľudia nájdu tú správnu, mnohokrát sa stáva najzmysluplnejšou súčasťou toho, ako facebook používajú," vysvetľuje prevádzkovateľ siete rozhodnutie zvýrazniť úlohu tohto prvku. Niektorí analytici ale v poslednej dobe varujú, že skupiny slúžia aj ako účinný nástroj pri šírení dezinformácií. Vyšetrovanie ruských snáh o ovplyvnenie amerických prezidentských volieb opísalo niekoľko prípadov, kedy boli facebookové skupiny využité k podpore neskôr víťazného kandidáta Donalda Trumpa. Táto funkcia facebooku je tiež spájaná so šírením neprávd a konšpiračných teórií súvisiacich s protestmi tzv. žltých viest vo Francúzsku.

"Zaujímame viac proaktívny prístup pri zabezpečovaní toho, že naše nástroje sú používané pre dobro," uisťoval v utorok Zuckerberg. Jeho firma sa okrem najrôznejších "škodlivých hráčov" potýka tiež so stratou dôvery po sérii zistení o nedostatočnej ochrane užívateľských dát. Minulý týždeň Facebook priznal, že tieto pochybenia by mohli vyústiť do pokuty až piatich miliárd dolárov od americkej Federálnej komisie pre obchod (FTC). "Ohľadom súkromia teraz nemáme práve najlepšiu povesť. Musíme už dnes zmeniť spôsob, akým spoločnosť riadime," vyhlásil šéf Facebooku.