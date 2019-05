Muž si 6 rokov myslel, že chodí s Katy Perry: Krutá pravda o tom, s kým v skutočnosti randil

Pre Spencera Morrilla sa sen stal skutočnosťou. Veril, že jeho životná láska je slávna speváčka Katy Perry (34).

Počas šiestich rokov si denne vymieňali stovky správ, neustále spolu telefonovali a e-mailovali. Muž jej dokonca za všetky svoje úspory kúpil snubný prsteň. "Bolo to krásne spojenie. Stále sme si hovorili, ako sa milujeme. Chcel som sa s ňou stretnúť aj osobne," cituje jeho slová zahraničný portál Mamamia.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Spencerovi dokonca neprekážalo, že počas jeho "vzťahu" s Katy Perry sa vydala za Russella Branda (43) a randila s Orlandom Bloomom (42). Až moderátori relácie Catfish (MTV) zistili, že žena, ktorá sa tvári ako Katy Perry, je v skutočnosti Harriet z Británie. "Musíte sa dozvedieť pravdu. Osoba, do ktorej ste sa zamilovali, nie je Katy Perry," oznámili mu v relácii.

V šou, v ktorej sa muž dozvedel krutú pravdu, vystúpila aj Harriet, ktorá sa mu za celé klamstvo ospravedlnila. "Nemôžem zmeniť to, čo som spravila. Bolo to odo mňa naozaj hnusné," sype si popol na hlavu. K celému incidentu sa vyjadrila aj samotná speváčka. "Je mi to veľmi ľúto, mrzí ma, čo sa mu stalo. Je to smutný a nešťastný príbeh," odkázala mu.