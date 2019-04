Pink prehovorila o najhorších chvíľach vo svojom živote: Bolestivé slová o potrate

Americká speváčka Pink (39) niekoľko rokov bojovala s poruchou vnímania vlastného tela a tiež poruchou príjmu potravy. Keď mala sedemnásť, potratila svoje prvé bábätko, čo ju doviedlo k presvedčeniu, že jej telo je chybné. A začala ho nenávidieť.

Túto skúsenosť teraz opísala v texte piesne, ktorá je súčasťou jej nového albumu Hurts 2B Human, ktoré vyšlo 26. apríla. "Dôvod, prečo som toto vyzradila, je, že som vždy mala to veľmi chlapčenské, veľmi silné gymnastické telo, ale v sedemnástich som potratila. A ja som si chcela to dieťa pritom nechať. Takže keď sa to stane žene alebo mladej dievčine, začnete mať pocit, že vás telo nenávidí a že je vaše telo pokazené, a že nerobí to, čo robiť má. Od tej doby som prekonala niekoľko potratov, takže si myslím, že je dôležité hovoriť o tom, za čo sa hanbíte, kým naozaj ste a o všetkých bolestivých s*ačkách. Vždy som o tom písala texty," vyhlásila teraz Pink.

V 22 rokoch, päť rokov po prvom potrate, musela začať navštevovať psychológa. A od tej doby na terapiu nedá dopustiť, pretože ju núti čeliť mnohým tabu. "Verím na konfrontáciu so sebou a vyťahovanie problémov. Na terapii milujem to, že vám povedia to, čo nechcete vidieť. Hoci je to nepohodlné a bolestivé, odhalí to, na čom musíte pracovať. Myslím, že dôvod, prečo môžem takýmto nepríjemným situáciám čeliť a byť k sebe úprimná, je to, že mám obrovský zmysel pre humor. Dokážem si extrémne vystreliť sama zo seba. A keď sú tie s*ačky naozaj zlé, čo je v každom živote, musíte na nich nájsť to najvtipnejšie. To len vďaka tomu, že sa viem zasmiať na tom, ako veľmi dokážem plakať," dodala Pink v rozhovore pre USA Today.