Šatan zlyhanie mladíkov nečakal: Tieto kroky by mali pomôcť slovenskému hokeju

Generálny manažér slovenských reprezentácií Miroslav Šatan priznal, že vypadnutie slovenského tímu do 18 rokov z elitnej kategórie ukázalo medzery v mládežníckom hokeji.

Tím, ktorý neuspel na MS "18" vo Švédsku, považoval za dostatočne silný na to, aby zvládol základnú úlohu.

"Už na vlaňajšom šampionáte bola obava, že by to tak mohlo dopadnúť. Preto sme spravili extra kempy a napokon to dopadlo dobre a vtedajšia "osemnástka" sa udržala v A-kategórii. Súčasné mužstvo vyzeralo silnejšie než predošlé a nemysleli sme si, že sa môže dostať až do takej situácie," priznal Šatan.

Slovenský tím nebodoval s favorizovanými tímami USA (5:12), Ruskom (3:6) či Švédskom (1:5) a nezvládol ani kľúčový zápas s Lotyšskom (0:2). V následnom boji o záchranu hranom na dva víťazné zápasy podľahli Švajčiarsku. "Nevyšiel im dôležitý zápas proti Lotyšsku a ani séria o záchranu proti Švajčiarsku. Na budúci rok prídu noví chalani, ktorí sa pokúsia vybojovať návrat medzi elitu pre ich nasledovníkov."

Výsledky tímu SR"18" nepotešili predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja, v ktorého záujme je riešiť nelichotivú situáciu v mládežníckom hokeji. "Bavíme sa o projekte "osemnástky." Toto vypadnutie ukazuje medzery, ktoré máme v mládežníckom hokeji. Z klubov neprichádzajú hráči v dostatočnej kvalite. Myslím si, že pomôcť by mohol projekt centralizovanej prípravy tímu do 18 rokov," uviedol Šatan.