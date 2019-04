Sexi modelka si s manželom užívala na lodi: Stačila jedna sekunda, nasledovalo peklo!

Brazílska modelka bola nájdená mŕtva v mori.

37-ročná kráska si užívala so svojím manželom dovolenku na brazílskych plážach. Napriek výstrahám pred prívalovým dažďom a silnými búrkami sa rozhodli, že sa vydajú loďou na more. Podľa informácií z médií mala Caroline Bittencourt skočiť do mora po tom, ako tam spadol jeden z jej štvornohých miláčikov. Túto verziu ale jej rodina rázne odmieta.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Carolinine telo bolo nájdené niekoľko desiatok kilometrov od miesta, kde do vody spadla. Ako informuje zahraničný portál The Sun, jej manžel Jorge celú vec objasnil: "Do mora ju zmietol silný vietor". Jorge okamžite skočil za ňou v snahe zachrániť ju. O tri hodiny neskôr ho našiel námorník z inej lode. "Počul som volanie o pomoc," povedal. Caroline ešte chvíľu hľadali, avšak márne.

Rodičia mŕtvej modelky sú znechutení z toho, ako médiá prekrútili všetky fakty. Žiadajú, aby už viac jej smrť nespájali s tým, že do vody skočila kvôli záchrane svojho psíka. Všetci sú z jej smrti zdrvení a rodina si nevie predstaviť život bez vždy usmiatej Caroline. "Veľmi si ceníme všetko, čo pre nás robila. Súcítíme s jej rodinou," napísala modelingová agentúra, pre ktorú zosnulá modelka dlhé roky pracovala.