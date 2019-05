Keď vám škodí vlastné bývanie

Verili by ste, že vaše vlastné byvanie vám môže poškodiť zdravie? Veľa vlhkosti a decibelov, málo svetla či nevhodná teplota… Je to tak, bývanie v takomto prostredí sa podpíše na každom zdraví.

A pritom to môžete pomerne jednoducho napraviť. So začiatkom stavebnej sezóny si aj vy doprajte doma multikomfort.

Psychickú pohodu ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom trávite svoj voľný čas. Zdravotne nezávadné prostredie je prvým predpokladom k tomu, aby ste sa cítili komfortne, teda pohodlne a dobre.

Pozrite sa na dom ako na celok

Viac ako polovica starších rodinných domov na Slovensku neprešla žiadnou obnovou či rekonštrukciou. Odborníci upozorňujú, že pri obnove domu je potrebné myslieť na viacero vecí. Rekonštrukcia a zateplenie vám môžu priniesť oveľa viac, ako iba nižšie náklady na kúrenie. „Stavebník by mal riešiť nielen zvýšenie tepelnej izolácie, ale aj lepšie svetlo v interiéri, zlepšenie akustických podmienok alebo kvality vzduchu,“ upresňuje Vladimír Balent zo spoločnosti ISOVER. Ako špecialista pripomína, že na všetko dnes existujú osvedčené materiály a postupy: „Stačí sa pozrieť na váš dom ako na celok.“

Čo všetko treba mať na pamäti

1. Nedovoľte vlhkosti zabíjať kvalitu vzduchu, ktorý dýchate

V chladných interiéroch so zvýšenou vlhkosťou sú častým negatívnym javom plesne. Objavujú sa všade tam, kde teplota povrchu dosahuje rosný bod. Kvalitné zateplenie obvodových stien nedovolí takýto pokles. Plesne sa tiež nekamarátia s čerstvým vzduchom. Dostatočne vetrajte a udržujte v miestnostiach správnu teplotu i primeranú vlhkosť. Ideálna teplota v interiéri by sa mala pohybovať medzi 20 až 22 °C, v spálni postačí aj 18 °C. Vlhkosť by mala dosahovať 45 až 55 %, nikdy však nemá presiahnuť 60 %.

2. Neznižujte si svoju výkonnosť nedostatkom svetla

Denné svetlo má veľký vplyv na vašu náladu, výkonnosť aj zdravie. Ovplyvňuje spánkový rytmus, metabolické procesy aj celkovú psychiku človeka. Pustite si ho preto domov čo najviac cez dostatočne veľké okná s izolačným trojsklom, ktoré zabraňuje aj úniku tepla. Ak je okno kvalitne vyrobené a správne zabudované, teplota v jeho blízkosti by nemala byť nižšia, ako je v inej časti miestnosti.

3. Zabráňte decibelom útočiť na váš sluch

Viaceré moderné materiály v interiéri majú schopnosť pohlcovať zvuk, prípadne akusticky izolovať. Často sa stáva, že mnohí stavebníci si pri rekonštrukcii automaticky spájajú tepelnoizolačné vlastnosti materiálov s akustickými. To je však omyl. Ak máte za oknami rušnú cestu alebo železnicu, nestačia tepelnoizolačné vlastnosti okien. Pýtajte sa aj na ich dostatočnú nepriezvučnosť.

Myslite aj na strechu

Len správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná rekonštrukcia domu dokáže zabezpečiť vo vnútri tepelný komfort a zároveň stlmiť hluk z vonkajšieho prostredia. A to v lete aj v zime, pretože zateplením výrazne znížite tepelné straty cez obvodové konštrukcie, a tak ušetríte energiu na vykurovanie a v letnom období na chladenie. Z účinku obnovy sa zároveň poteší aj vaša peňaženka. „Bežný stavebník myslí pri rekonštrukcii zvyčajne len na obvodové múry. Neverili by ste, ale cez strechu uniká asi štvrtina tepla, no zriedkavé nie sú ani prípady, keď je to až polovica,“ pripomína Vladimír Balent.

Pustite sa teda aj do obnovy strechy. Dnešné technológie ponúkajú vhodné riešenia pre majiteľov ako šikmých, tak aj plochých striech. K dispozícii sú okrem tradičného zateplenia šikmej strechy sklenou vlnou aj systémy nadkrokvového zateplenia pomocou izolačných PIR dosiek.

Ak chcete byť „eko“ a vaša plochá strecha má dostatočnú únosnosť, skúste pouvažovať o možnosti vysadiť na ňu zeleň. Kombinácia drenážnej vrstvy, geotextílie, zeminy a živých rastlín dokáže výrazne vylepšiť tepelnoizolačné vlastnosti zateplenej strešnej konštrukcie. V zimných mesiacoch vás strecha bude príjemne zohrievať a v lete príjemne chladiť.

Bývajte v teple nad studenou pivnicou

Teplo môže unikať aj cez podlahu, najmä ak sa nachádza nad nevykurovanými suterénnymi priestormi, ako je pivnica alebo garáž. Touto cestou môžete stratiť až 10 % tepelnej energie. Pokiaľ sa rozhodnete zatepliť podlahu, veľmi pravdepodobne narazíte na problém, že sa do existujúcej konštrukcie nezmestí dostatočne hrubá vrstva izolačného materiálu. Hrúbka podlahy sa len ťažko dá zväčšiť, najmä kvôli prahom a osadeným dverám. Choďte na to od spodu a zateplite strop v suteréne.

Dobre zaizolovaný dom tvorí základ pre komfortné bývanie. Iste uznáte, že baliť sa pri pozeraní televízie do deky nie je to pravé orechové a takáto predstava je ďaleko od ideálu. „Mnohí ľudia si pri plánovaní rekonštrukcie zabúdajú uvedomiť, aký majú celkový pocit z bývania. Pod kvalitným bývaním by sme si mali predstavovať práve multikomfort v interiéri – tepelný, akustický aj svetelný,“ sumarizuje Vladimír Balent zo spoločnosti ISOVER.