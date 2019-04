Ibrahimovič pod ostrou paľbou kritiky: Je to arogantný človek, ľudia sa ho boja!

Arogantný prístup, namyslenosť a nedostatok rešpektu voči súperom. Takto charakterizoval švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča jeho anglický súper s nigérijským rodiskom Nedum Onuoha.

Dvojica sa dostala viackrát do fyzickej aj slovnej kontroverzie v pondelkovom súboji zámorskej MLS, v ktorom tím Los Angeles Galaxy doma zdolal Real Salt Lake so slovenským reprezentantom Albertom Rusnákom v zostave 2:1. Stopéra hostí Onuohu okrem iného nahneval spôsob, akým 37-ročný už takmer legendárny útočník v 78. min oslavoval víťazný gól. Postavil sa pred neho a provokoval ho oslavnými gestami. To však bol iba záver jeho neprístojnej "šou". Po hodine hry švédsky dlháň údajne chytil Onuohu za krk a stiahol ho k zemi. Neskôr ho ešte udrel do hlavy a vyhrážal sa mu, že ho zraní. Mal to údajne sprevádzať slovami: "Pôjdem do teba, zraním ťa. So mnou sa nemôžeš porovnávať. Ty určite nie."

"Bol voči mne arogantný, pýtal som sa sám seba, o čo mu vlastne ide. Takto by sa nemal správať človek, ktorý je tvárou mužstva či celej súťaže," reagoval Onuoha na správanie sa Ibrahimoviča, ktoré bolo podľa neho výrazne cez čiaru. "Viacerí ľudia sa ho boja, lebo má nálepku výborného hráča, ktorému sa všetko prepečie. Ja si však myslím, že je len obyčajný smrteľník, ako my ostatní," dodal Onuoha.

Tridsaťsedemročný Ibrahimovič sa po zápase rozhodol zájsť do šatne hostí za 32-ročným Onuohom, aby sa mu ospravedlnil. Ten to však neprijal, lebo v konaní hviezdneho súpera nevidel úprimný motív. "Chcel mi podať ruku a tváril sa priateľsky, ale ja som to odmietol. Človek, ktorý ma vedome fauluje, potom stvára predo mnou zbytočnú šou po strelení gólu a uťahuje si zo mňa, toho nie je hoden. Nebol som predtým fanúšikom Ibrahimoviča a teraz ním už vôbec nie som. Nie je to férový človek, preto som ho poslal preč zo šatne. Miera neúcty, ktorý predviedol na ihrisku voči mojej osobe, bola príliš vysoká," priblížil Onuoha.

"Chcel som len potriasť ruku hráčom súpera," bránil sa pred médiami Ibrahimovič, autor ôsmich gólov v tejto sezóne MLS. Viac ich má na konte iba Carlos Vela z tímu FC Los Angeles (11). Na otázku, ako videl niektoré svoje zákroky na Onuohu počas zápasu, populárny "Ibra" odpovedal frázou: "Čo sa stalo na trávniku, má aj zostať na trávniku." Po chvíli to predsa len rozvinul, aj keď vo všeobecnejšej rovine: "Ja som typ, ktorý má rád vzruch na ihrisku, nevyhýbam sa súbojom. Vtedy sa ´nabudím´, aktivuje ma to k lepšiemu výkonu. Cítim sa dobre, keď som nahnevaný."

Onuoha opäť kontroval: "Ak má byť toto spôsob jeho motivácie, tak to neberiem. Predtým teda musel hrať veľmi zle, kým sa na mne nevyvŕšil... Možno si myslel, že som došiel priamo z univerzity, že sa so mnou musel takto rozprávať. On si stále myslí, že je viac ako ja, hoci sa prišiel ospravedlniť. Nie, pre takýchto ľudí ja nemám čas."

Onuoha nie je vo futbale žiadny nováčik. V rokoch 2004 - 2012 si obliekal dres Manchestru City, v anglickej najvyššej súťaži hrával aj za Sunderland a Queens Park Rangers, kým vlani nepresídlil za "veľkú mláku" do MLS. Skúsený stopér si v tejto súvislosti dovolil aj porovnanie Ibrahimoviča s Cristianom Ronaldom, čo sa týka nielen futbalového prejavu oboch hráčov. "Keď som ako ešte mladý, nastúpil proti rovnako mladému Ronaldovi. Ten bol vo svojom prejave na ihrisku dosť temperamentný. Pochopil som však, že v tom bola iba jeho veľká túžba po víťazstve a nie neúcta voči súperovi. Presne taký bol Ronaldo, na rozdiel od Zlatana."

Onuoha s dávkou irónie či satiry priznal. že sa teší na odvetný súboj medzi Realom Salt Lake a LA Galaxy doma v Utahu. "Keď sme s nimi hrali naposledy predtým v domácom prostredí, zvíťazili sme 6:2. Ak by sa nám to podarilo zopakovať, teším sa na to, ako budem ukazovať oslavné gestá pred tvárou Ibrahimoviča," zakončil Onuoha.