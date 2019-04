Žene sa cez zoznamku ozval neznámy muž: To, čo jej napísal, musela rozdýchať

Fotka ženy v šatách zaplavila internet. Keď na Twitteri zverejnila komunikáciu s neznámym mužom, stal sa z toho virál.

Tým slovám nemohla uveriť! Žena, ktorá vystupuje na internete pod menom Lauryn, si hľadá priateľa cez známu zoznamku Tinder.

Aby ste si s potenciálnym priateľom mohli začať písať, musíte mať "zhodu". To znamená, že si navzájom dáte lajk. Stalo sa tak aj v prípade Lauryn, ktorá dala lajk Georgovi. Keď jej napísal, pochopiteľne čakala štandardné zoznamovacie otázky.

Muž ju však lajkol a napísal jej len preto, aby ju skritizoval. "Nebudem ti klamať, ale tie šaty ti nesvedčia. Dúfam, že to pomôže," napísal jej bez okolkov a pozdravu. Narážal na fotku v šatách, ktorú žena zverejnila na Twitteri spolu s komunikáciou.

Lauryn sa zmohla len na chabé - Prosím? Na čo jej odpísal: "Počula si!" To už nenechala len tak a bola priama rovnako ako on: "Prečo máš potrebu to komentovať? Myslíš, ze na tvojom názore záleží?" odpísala. Posledné slovo však mal George: "Musel som to napísať, lebo by som nezaspal. Ty si to neuvedomuješ? Hrozné. Nakupuj niečo slušné. Dík. Dúfam, že to pomôže," dodal.