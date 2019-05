Blondínka si dala zväčšiť pery, následky boli brutálne: V nemocnici nechceli veriť, ako dopadla

Na túžbu po vylepšení kruto doplatila! Mladá žena vyzerala po jednej procedúre ako nepodarená karikatúra.

Christina Burton (29) z britského mesta Wythenshawe chcela mať plnšie pery. Vybrala sa preto do miestneho kozmetického štúdia a nechala si implantovať výplň pier. No chvíľku po aplikácii to kruto oľutovala. Pery jej opuchli. „Vyzerala som akoby som mala párky na tvári, bola som ako nepodarená kačica. Moje pery boli stále väčšie a väčšie a veľmi ma boleli. Myslela som si, že mi každú chvíľu explodujú. Skúšala som si dať antihistaminiká a lieky od bolesti, ale vymklo sa to spod kontroly,“ cituje The Sun mladú Britku.

Štyri hodiny po aplikácii sa Christina rozhodla zavolať si sanitku.Navyše jej opuchlo aj hrdlo a mala problém s prehĺtaním. Lekári Christine nasadili adrenalín a napojili ju na kyslík. V nemocnici jej dali steroidy, protizápalové lieky a antibiotiká. Počas noci sa jej stav zlepšil a stabilizoval.priznáva Christine.

Po problémoch, ktoré Christine musela prekonať, sa poučila.Bola som v pokušení, že si to dám znova, ale ja sa bojím,“ priznáva blondínka.

Plastický chirurg Douglas McGeorge upozorňuje pred ľahkovážnymi vylepšeniami na tele. „Je to základný zdravý rozum. Ak máte dohodnuté nejaké lekárske ošetrenie, premýšľajte o tom, kto to robí a čo ste urobili – nie je problém dať si zväčšiť pery,“ uzatvára chirurg.