Ani deň pred sviatkom nie je na cestách pokoj: Vodiči sa v Bratislave zdržia na viacerých úsekoch

Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých bratislavských úsekoch, ako aj pri vjazde do mesta.

V kolónach si počkajú do 30 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Zelená vlna upozorňuje na nehodu na Dvojkrížnej pri obchodnom centre smerom do centra, kde sa vodiči zdržia asi 20 minút. Pokazený autobus blokuje jeden pruh v Bratislave za Rusovcami smerom do mesta, pri odbočke na Jarovce.

Polhodinu sa podľa Zelenej vlny zdržia vodiči na D1 od Zlatých Pieskov po Prístavný most a na starej Seneckej od Bernolákova do Bratislavy. Asi 25 minút hlásia vodiči zdržanie na Slovnaftskej smerom do mesta. Kolóny sú aj na Račianskej a Rožňavskej smerom do centra, kde sa vodiči zdržia 20 minút. Zdržanie 15 minút hlásia v Bratislave na zjazde z D1 na Bajkalskú do centra, na Ulici Svornosti v smere do centra, na Pražskej v oboch smeroch a v Moste pri Bratislave smerom do Bratislavy.

Zhustená premávka je podľa Stella centra aj na Popradskej v smere do centra, kde sa vodiči zdržia do 20 minút. Na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy je zdržanie do desať minút.