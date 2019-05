Priateľka Martina Fehérváryho Nikola: S mladým hokejistom sa spoznala na oslave osemnástin

Mladučká Nikola Žureková (19) je už viac ako rok priateľkou slovenského hokejového obrancu Martina Fehérváryho (19), ktorý by mal už o pár dní reprezentovať Slovensko na MS.

Porozprávala nám, ako sa s najmladším členom tímu zoznámili, akým jedlom mu urobí najväčšiu radosť a čo spolu najradšej robia vo voľnom čase.

„V našej rodine bol hokej vždy obľúbený šport, môj otec ho ako mladý hrával a bol aj rozhodcom. S hokejom som vyrastala, neskôr sa mu aktívne začal venovať aj môj mladší brat, ktorý v súčasnosti hrá za starších žiakov v Slovane. Pravidlám teda, samozrejme, rozumiem, keďže mám už niečo napozerané a hokej je u nás doma večná a obľúbená téma,“ začína svoje rozprávanie priateľka obrancu Martina Fehérváryho. S hokejistom sa spoznala na oslave svojich 18. narodenín. „Bolo to cez môjho spolužiaka, ktorý hrával s Martinom hokej. Pár dní nato sme si začali písať a neskôr sme sa stretli na prvom rande. O pár dní na to odlietal do Švédska, tak­že nás hneď čakalo odlúčenie, ale onedlho som ho tam išla pozrieť.“

V roku 2018 Martina draftoval hokejový klub Washington Capitals. Vedenie organizácie si ho vybralo v 2. kole celkovo zo 46. miesta. Podpísal nováčikovský kontrakt, ale sezónu odohral vo švédskom hokejovom klube HV 71 Jönköping, kde patril medzi kľúčových obrancov. Klubová sezóna sa preňho skončila začiatkom apríla, keď s mužstvom nepostúpili do semifinále play-off švédskej najvyššej súťaže SHL. V lete ho čaká znovu cesta do Ameriky, kde pôjde do kempu Washingtonu. „Budem za ním určite lietať tak ako doteraz. Chceli by sme tento rok - ak sa to, samozrejme, podarí, stráviť spolu naše prvé spoločné Vianoce.“

Mladý hokejista dokonca už viackrát štartoval na svetových šampionátoch rôznych vekových kategórií. V apríli 2017 bol kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov a málokto vtedy predpokladal, že už v máji 2018 absolvuje debut v seniorskom národnom tíme na svetovom šampionáte v Dánsku. „Splnil sa mi môj najväčší sen. Už ako malý som chcel reprezentovať našu krajinu, ale že sa mi to podarí tak skoro, som vôbec nedúfal,“ povedal pre Nový Čas.