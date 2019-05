Ladislav Nagy o začiatku kariéry: Stačilo málo a bol by z neho futbalista

Ako najlepší strelec Košíc nedávno zavŕšil klubovú kariéru a teraz ho čaká aj koniec v reprezentácii. Rozlúči sa počas nadchádzajúcich hokejových majstrovstiev sveta, zhodou okolností na domácom ľade v metropole východu.

S Ladislavom Nagyom (39) sme sa rozprávali o jeho plánoch v hokejovom dôchodku, popoludňajšom spánku s deťmi aj o nervozite pred blížiacim sa turnajom.

Máte doma odložené svoje detské korčule, hokejku...? Spravili ste si niečo ako vlastnú sieň slávy?

Teraz sme sa presťahovali do nového domu, a tam som si sieň slávy založil. Mám tam medaily, ocenenia z vyhratých turnajov od detstva. Ešte to nie je celkom dokončené, ale keď skončím s kariérou, všetko si to vystavím. Korčule ani hokejku z detstva však nemám.

Bola vaša cesta za hokejom úplne priama?

Keď som bol malý, skoro ráno som chodil na hokej a poobede zase na futbal. Asi tri roky som takto trénoval, no potom som už nestíhal. Páčili sa mi oba športy a jednoducho som sa nevedel rozhodnúť. Ťažko to z dnešného pohľadu hodnotiť, možno by sa mi darilo aj vo futbale, nebol som zlý...

Takže počas hokejového dôchodku budete behať za loptou?

Asi to bude skôr golf, všetci moji kamaráti, s ktorými som predtým hrával tenis, presedlali na tento šport. Ale futbal hrávam raz do týždňa, podobne ako spomínaný tenis.