Peruánsky súd nariadil pre exprezidenta domácu väzbu: Ten je v súčasnosti po operácii srdca

Peruánsky súd nariadil domácu väzbu pre bývalého prezidenta Pedra Pabla Kuczynského, ktorý čelí obvineniam vo veľkej korupčnej kauze okolo brazílskej stavebnej spoločnosti Odebrecht.

Prokuratúra pôvodne žiadala umiestniť osemdesiatdvaročného politika do väzoby, kvôli jeho chatrnému zdraviu však súd rozhodol o miernejších podmienkach. Informovali o tom peruánske médiá. Kuczynski, ktorý všetky obvinenia odmieta, cez víkend podstúpil úspešnú operáciu srdca. Väzba má podľa súdu predísť prípadnému úteku bývalej hlavy štátu za hranice. Peruánskym justičným orgánom má poskytnúť dostatok času na to, aby vyšetrili údajné Kuczynského zapojenia do korupcie a prania špinavých peňazí.

Brazílskej spoločnosti podľa prokuratúry pomohol k dvom zákazkám v čase, keď pôsobil vo funkcii ministra hospodárstva vo vláde svojho prezidentského predchodcu Alejandra Toleda. Za to údajne získal značné finančné čiastky. Kuczynski stál v čele krajiny od júla 2016 do vlaňajšieho marca, kedy sám odstúpil z úradu len deň pred plánovaným hlasovaním poslancov o jeho odvolaní.

Zosadiť ho zákonodarcovia chceli práve v súvislosti s kauzou Odebrecht. Pravicový politik tvrdí, že od stavebného kolosu dostal peniaze za poradenskú činnosť. Kuczynski bol po dvojtýždňovom pobyte v nemocnici v sobotu operovaný a zatiaľ zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kvôli obvineniam v afére spojenej s firmou chceli peruánske úrady uvaliť väzbu aj na ďalšieho z exprezidentov Alana García, ktorý však počas návštevy prokurátora vo svojom byte spáchal v polovici apríla samovraždu. Kvôli prijímaniu úplatkov čelia vyšetrovaniu aj dvaja ďalší exprezidenti, Ollanta Humala a Alejandro Toledo. Kým Humala je spolu s manželkou vyšetrovaný na slobode vo svojej krajine, Toledo utiekol do Spojených štátov a Peru na neho vydalo medzinárodný zatykač.