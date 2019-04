Z Líbye priletelo do Talianska množstvo žiadateľov o azyl: Stalo sa tak v rámci evakuačného plánu

Z Líbye dnes priletelo do Talianska 147 žiadateľov o azyl v rámci evakuačného plánu, ktorý zastrešuje OSN.

Informovala o tom agentúra AFP. Ide o piatu takúto evakuáciu od roku 2017, ale predtým lietadlá s utečencami mierili prevažne do Nigeru, napísala agentúra AP. Zo 147 ľudí je 87 mužov a chlapcov. V celej skupine je 68 maloletých. Najviac utečencov pochádza z Eritrey (67 ľudí) a Somálska (62 utečencov), do Talianska ďalej priletelo šesť Sudáncov a po päť ľudí zo Sýrie a Etiópie, informoval taliansky minister vnútra Matteo Salvini.

Na vojenské letisko v Ríme boli prepravení z mesta Misuráta, ktoré leží východne od Tripolisu. "Táto evakuácia znamená bezpečie pre osoby, ktoré boli v Líbyi vystavené veľkému nebezpečenstvu," komentoval operáciu vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Od začiatku apríla, kedy armáda generála Chalífa Haftara začala ťaženie na Tripolis, je Taliansko prvou krajinou, ktorá evakuovaných ľudí z tejto krajiny prijala.

"Teraz je obzvlášť ohrozených cez 3300 ľudí, ktorí sa nachádzajú v detenčných táboroch neďaleko bojov," uviedla OSN. Od začiatku evakuácií v novembri 2017 bolo z Líbye evakuovaných 3612 ľudí v ohrození, z toho 2782 do Nigeru, 561 (vrátane dnešnej skupiny) do Talianska a 269 do tranzitného centra v Rumunsku. Najmä z rozhodnutia Salviniho, ktorý vedie protiimigračnú Ligu, Taliansko zavrela svoje prístavy lodiam humanitárnych organizácií, ktoré sa podieľajú na pátracích a záchranných prácach v Stredozemnom mori. Zástupca ministra vnútra dnes povedal, že takéto evakuácia, kedy OSN preverí migrantov na mieste, je patričným spôsobom, ako by sa ľudia, ktorí si to zaslúžia, mali dostávať do Európy.