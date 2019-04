Mali na ňom vystúpiť Jay-Z či Miley Cyrus: Novodobý festival Woodstock náhle zrušili

Plánovaný trojdňový hudobný festival Woodstock 50, ktorý sa mal v auguste konať pri príležitosti 50. výročia legendárneho Woodstocku z roku 1969, bol zrušený. Oznámila to v pondelok spoločnosť Dentsu Aegis Network, ktorá bola hlavným investorom akcie.

Na novodobom Woodstocku mali v dňoch 16. až 18. augusta v areáli závodiska Watkins Glen v americkom štáte New York vystúpiť súčasné hudobné hviezdy ako raper Jay-Z, speváčka Miley Cyrus alebo rocková kapela The Killers, ale aj účastníci pôvodného Woodstocku John Fogerty, kapela Canned Heat či Carlos Santana.

"Napriek našej obrovskej časovej investícii, úsiliu a odhodlaniu neveríme, že festival možno usporiadať ako akciu hodnú značky Woodstock a zaistiť zdravie a bezpečnosť umelcov, partnerov a návštevníkov," uviedol investor v pondelkovom vyhlásení. V dôsledku toho a "po starostlivom zvážení" sa partner festivalu Amplifi Live, patriaci pod Dentsu Aegis Network, rozhodol festival na Watkins Glen zrušiť.

Woodstock v roku 1969 sa uskutočnil len približne 240 kilometrov odtiaľ, na pozemku farmy v Bethel. Vtedy sa od 15. do 18. augusta 1969 na "troch dňoch mieru a hudby" predstavili pred zhruba 400 000 ľuďmi osobnosti a kapely ako Jimi Hendrix, Janis Joplin alebo The Who. Akcia sa stala symbolom alternatívnej kultúry a odporu proti vojne, vtedy konkrétne vo Vietname, a je považovaná za jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách populárnej hudby.