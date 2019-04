Hlavná hviezda seriálu Garajová Schrameková má strach: Koniec Našich, koniec kariéry?!

Najznámejšej jojkárskej rodinke odzvonilo! Herečka Lujza Garajová Schrameková (36) hviezdi už štyri roky ako sympatická mama Lujza Rodinová v seriáli Naši.

Tomu je však koniec. Ako herečka prezradila Novému Času, že sitkom sa už viac nakrúcať nebude a zožierajú ju obavy, či si seriáloví tvorcovia ešte niekedy na ňu spomenú.

Vstupenkou do povedomia televíznych divákov bol pre Lujzu Garajovú Schramekovú jojkársky seriál Divoké kone. Ako sa však potom ukázalo, bol to len odrazový mostík a skutočnú veľkú popularitu jej priniesol projekt Naši, kde stvárnila jednu z hlavných postáv. S postavou mamy Lujzy Rodinovej sa však musí rozlúčiť. Otvoriť galériu Sympatickú rodinku si diváci počas štyroch rokov obľúbili. Zdroj: tv joj

„Dokončili sme seriál, ktorý mi priniesol obľúbenosť. Žili sme s tým seriálom štyri roky, vznikli tam priateľstvá, robilo sa nám to veľmi dobre. Ale život ide ďalej, je úplne prirodzené, že každý seriál raz musí skončiť,“ povedala Novému Času herečka, ktorej vŕta v hlave, či ešte niekedy dostane rolu v nejakom inom seriáli.

„Naši skončili a nemám teraz žiadny iný seriál. Môže sa stať aj to, že už nikdy nikde hrať nebudem, lebo tá mamička z Našich bola výrazná. Herci v tomto nie sú slobodní, lebo vždy musia čakať len na to, kto ich vyzve do tanca,“ prezradila svoje obavy Schrameková.

Piata séria je posledná

Podľa informácií Nového Času by sa nakrútené časti štvrtej série Našich mali začať vysielať v polovici mája a hotová piata, teda posledná séria, by mala byť nasadená do vysielania pravdepodobne na jeseň. „Televízia JOJ už čoskoro zaradí do vysielania pokračovanie 4. série obľúbeného seriálu Naši o podarenej rodine Rodinovcov, ktorý ukazuje, aké náročné je byť rodičom, keď máte doma troch pubertiakov,“ vyjadrila sa PR manažérka televízie Katarína Nosková. Samotnú Schramekovú momentálne zamestnáva skúšanie novej hry v Divadle GUnaGU a pripravuje aj talkšou o rodine s pracovným názvom Čau, Lujza!

Kanadská predloha

Sitkom Naši mal premiéru na Jojke v januári 2016. Seriál je nakrútený podľa kanadskej predlohy Les Parent, čo znamená „Rodičovci“. V Kanade sa vysielal od roku 2008 a mal osem sérií. Vysielal sa vo francúzštine. V slovenskej verzii stvárnili rodinu Rodinovcov Lujza Garajová Schrameková, Marián Miezga, Gregor Miler, David Krajčík a Maximilián Bolf. Na obrazovkách Jojky skončí odvysielaním piatej série.