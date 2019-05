Toto nádherné dievča sa hanbí vychádzať z domu: Uvidíte, čo má na tele, pochopíte

Žene z Írska komplikuje život silná alergia. Shauna Campbell z Dublinu trpí záhadnou alergiou, ktorá jej na tele spôsobuje žihľavku, opuch tváre a chronické vyčerpanie.

21-ročná žena podľa FoxNews začala trpieť alergiou v roku 2017, keď sa jej na tele prejavila vo forme červených škvŕn. Myslela si však, že je to len kvôli praciemu prostriedku.

Neskôr sa to však zhoršilo tak veľmi, že Shauna teraz sotva opustí dom. Trpí alergickými príznakmi, zatiaľ však nikto nevie, čo jej to spôsobuje. Shauna sa teraz obáva, že nebude môcť byť družičkou na svadbe jej otca. "Cítim sa, ako keby mi horelo celé telo. Ešte sa to na mojej koži ani neobjaví a ja už viem, že to prichádza. Niekedy bývajú moje oči také opuchnuté, že sotva vidím," povedala.

Záhadná alergia jej bráni v normálnom živote, kvôli nej sa na seba nevie ani len pozrieť, pretože sa cíti sa hrozne. "Môj otec sa v septembri žení a ja mám byť družička. Mám strach, že ma to prepadne a budem na svadbe svojho otca s vyrážkou... Ľudia si myslia, že mám niečo nákazlivé.

"Keď sa pokúša vyrážku zakryť, cíti, že sa na ňu ľudia pozerajú. Tvrdí, že je to zo dňa na deň horšie a ovplyvňuje to jej bežný život. Okrem svadby sa bojí aj toho, že si cez leto nebude môcť obliecť bikiny.