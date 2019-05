Žena si nechala zväčšiť prsia do obludných rozmerov: Nebudete veriť, ako vyzerala predtým

Mamička, ktorá absolvovala niekoľko plastických operácií, začala podnikať

Allegra Cole, ktorá si nechala štyrikrát zväčšiť prsia, založila webovú stránku BoobJobs4Moms.com ako platformu pre modelky. Allegra pochádza zo Salt Lake City v Utahu a pred operáciami vyzerala úplne inak.

Teraz sa však podľa Ladbible snaží ukázať ženám, že by sa mali cítiť dobre, keď absolvovali plastickú operáciu, a taktiež pomôcť ženám, aby si mohli plastickú operáciu zaplatiť. Uvedomuje si, že pre mnohé ženy je to príliš drahé. Podľa nej by mnohé ženy podstúpili plastickú operáciu na zväčšenie pŕs, pokiaľ by to nebolo až také drahé. Blondínka má chúlostivý problém: Iné ženy za to dávajú tisícky eur, ona sa toho chce čo najskôr zbaviť Na jej stránke sú ľudia schopní finančne podporiť ženy, ktoré by chceli prsné implantáty. Podľa nej by niektoré jej priateľky, ktoré už zväčšenie pŕs absolvovali, išli jednoznačne ešte do väčších.

Allegra sa teraz cíti oveľa sebavedomejšie, okrem plastiky pŕs absolvovala aj úpravy zadku a myslí si, že takto pomôže aj ostatným ženám, ktoré nie sú sebavedomé. "Aké vďačné ženy sú, keď majú prsia takej veľkosti, ako chceli... Viem, čo urobili operácie s mojím sebavedomím, a chcem to umožniť aj iným ľuďom."