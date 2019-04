Zúfalý krok proti výtržníkom pohoršil Novozámčanov: Nástraha ako z mučiarne! Veď mohlo dôjsť k nešťastiu

Prekážky ako na vojenských manévroch. Napätú situáciu s opitými a nadrogovanými návštevníkmi diskotéky sa majitelia polyfunkčného domu rozhodli riešiť zvláštnym spôsobom.

Na múrik v centre Nových Zámkov natiahli železné ostne. Obyvatelia túto novinku neprijali a tak ich majiteľ po víkende odstránil. Bolo šťastím, že počas ich trvania sa nikto nezranil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Múrik sa po osadení ostňov stal nebezpečným najmä pre malé deti. „Máme s tým obrovské problémy. Na parkovisku pred časom návštevníci diskotéky rozbili auto. Rozbíjajú tam aj fľaše, dve hodiny po diskotéke len upratujeme ten bordel,“ prezradil majiteľ budovy Maroš Višňovský a pokračoval.

„Platíme aj dvoch strážnikov počas diskotéky, ale stále je to málo. Mestskí policajti nás odbili, že tam máme dať vysoký plot. Toto bolo na skúšku, že možno to výtržníkov odradí. Dali sme to tam v piatok a v nedeľu ráno odstránili.“ Priznal, že to nebolo najšťastnejšie riešenie. Ostne na múriku boli mimoriadne nebezpečné. Ak by si ich dospelý alebo dieťa nevšimli, mohli sa aj vážne zraniť. „Bežne tadiaľto chodím na prechádzku a občas si tu sadnem, neviem, či by som si to všimla,“ potvrdila Lucia (30), obyvateľka Nových Zámkov.