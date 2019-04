HC 07 Detva hlási dve posily: Nová sezóna so Sýkorom a Čenkom

Pod Poľanou už zbroja na ďalšiu sezónu. Hokejový tím HC 07 Detva už stihol podpísať zmluvu s dvomi posilami.

Ich dresy oblečú skúsený Ján Sýkora (28) a mladý talentovaný útočník z Liptova Filip Čenka (18).

Obaja hráči sa na svoje pôsobenie v HC 07 Detva veľmi tešia a chcú pomôcť novému klubu. Zaujímavé to bude hlavne pre Sýkoru, ktorý je rodák z Detvy a tu s hokejom aj začínal. „Som rád, že som tu. Chcem Detve pomôcť a budeme sa snažiť dostať sa do play-off. Rozhodovanie nebolo dlhé. Zavážila rodina, o dva mesiace sa nám narodí syn a ja chcem byť s rodinou. Druhá vec je aj to, že budem opäť doma,“ prezradil Detvan s tým, že návrat domov berie ako niečo špeciálne. „Celý život som behal po rôznych mestách a veľmi rád sa sem vraciam,“ priznáva Sýkora.

Radosť z novej sezóny neskrýva ani Filip Čenka, ktorý minulú sezónu odohral za reprezentačnú dvadsiatku v Piešťanoch. „Detva mi dala najlepšie podmienky na to, aby som sa mohol ukázať. Určite som rád, že som tu. Budem sa snažiť pomôcť mužstvu,“ povedal mladý útočník. Prípravy na novú sezónu neberie na ľahkú váhu ani šéf Detvy Róbert Ľupták.„Chceme, aby bola opäť o niečo lepšia, ako bola tá minulá, aj keď bola výborná. Jano Sýkora je starší a skúsenejší hráč a verím, že nám má čo dať. Filip je perspektívny a šikovný útočník, od ktorého tiež očakávam, že dá za Detvu srdce, tak ako my všetci v klube,“ teší sa Ľupták na posilu.