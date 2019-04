Poplach na internátoch v Bratislave! Keď si študenti prečítali oznam, prišlo im zle: V Mlynskej doline šarapatí svrab

Majú sa obávať?! Nepríjemný šok zažili študenti bratislavských internátov v Mlynskej doline.

Pred vstupom do priestorov na nich totiž čakal šokujúci oznam. V spoločných priestoroch sa podľa neho vyskytol svrab. Poplašná správa sa medzi študentmi rozšírila raketovou rýchlosťou. Hrozí epidémia?

Na vchode do ubytovacieho zariadenia pre študentov v Mlynskej doline vyvesili oznam, ktorým poriadne vyplašili celé osadenstvo internátov. „Týmto by sme vás chceli informovať o výskyte svrabu. Svrab je prenosné parazitárne ochorenie kože, ktoré sa prejavuje silným svrbením,“ stálo v ozname, ktorý šokoval študentov. Väčšina z nich sa tohto prenosného a vysokoinfekčného ochorenia poriadne zľakla.

„Hnusí sa mi tam ísť, bojím sa, že sa nakazím,“ povedala študentka Patrícia (20), ktorá na internátoch býva s priateľom. „Vyhýbať sa fyzickému kontaktu v autobusoch plných študentov, ktorí cestujú do internátu, je nemožné,“ dodala nahnevaná brunetka na margo preventívnych opatrení. Na nepríjemnú situáciu zareagovala aj ďalšia vysokoškoláčka Nikoleta (20). „Ani sa tomu nečudujem, pretože za podmienky, v ktorých bývame, by sa v prvom rade malo hanbiť školstvo na Slovensku,“ posťažovala sa.

Otvoriť galériu Zdroj: gal

Úrad o tom nevedel

Študenti pravidelne cestujú vlakmi po celom Slovensku, a tak niet divu, že sa veľa z nich pýta, či nemôžu nakaziť spolubývajúcich, rodiny alebo spolucestujúcich. Internáty však akékoľvek špekulácie o epidémii radikálne odmietajú. „Zaznamenali sme jediný prípad študenta, ktorý toto ochorenie doniesol z domu a preniesol to na svojho spolubývajúceho. Ten ihneď navštívil lekára. Obaja ubytovaní podstupujú liečbu a sú povinní informovať o jej priebehu odbor hygieny a vedenie internátov. Na základe toho sme zaistili všetky potrebné úkony,“ uviedol hovorca internátov Peter Šagát.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva dokonca o tomto prípade ani nevedel. „K 29. aprílu 2019 neevidujeme ochorenie na svrab u študentov ubytovaných na vysokoškolských internátoch v Bratislave,“ uzavrela hovorkyňa Katarína Nosálová.

Ochorenie prenášané dotykom

Michaela Dubčeková, dermatologička

- Svrab sa prenáša dotykom a patrí medzi sexuálne prenosné ochorenia. Je to parazit - zákožka svrabová je typ pavúčika, ktorý rád žije na vrchných vrstvách kože. Keď sa samička potrebuje nadýchnuť, tak v teple vychádza na povrch kože, kde nakladie vajíčka, a to potom svrbí. Svrbenie je prvý symptóm a prejavuje sa v noci, keď je človek v teple. Pomáha na to špeciálna pasta, ktorou sa pacient natrie. Svrab sa vyskytuje tam, kde sú zlé hygienické pomery. Ľudia prídu k lekárovi a dostanú presné inštrukcie. Všetku osobnú a posteľnú bielizeň a uteráky je potrebné vyprať na maximálnej teplote a vyžehliť naparovacou žehličkou.

Čo je svrab?

- vysoko nákazlivé ochorenie kože

- prenáša sa dotykom alebo pri manipulácii s rovnakými vecami

- sú to malé dvojité vyrážky

- väčšinou sa vyskytujú medzi prstami rúk a v podbrušku