Najvyšší súd nezrušil Kotlebovu stranu: Prečo môžu fašisti pokračovať v politike?!

Slabé dôkazy! Tak zhodnotil Najvyšší súd svoje hlavné výhrady, prečo nerozpustil Ľudovú stranu Naše Slovensko Mariana Kotlebu (42).

Generálna prokuratúra na čele s Jaromírom Čižnárom (55) podľa názoru sudcov senátu nedokázala preukázať pádne dôvody, ktoré by svedčili o ohrození demokracie či fašistickom smerovaní Kotlebovej strany. Napriek tomu v rozhodnutí naznačujú, že dôvody existujú, avšak Čižnár ich riadne nepreukázal.

Dva roky trvalo, kým Najvyšší súd posúdil návrh Čižnára na zrušenie kotlebovcov. Ten sa v žalobe opieral o to, že program, stanovy a činnosť kotlebovcov sú porušením demokratických princípov štátu, narušením práva a smerovaním k fašistickým tendenciám a xenofóbii. Podľa doterajších vyjadrení právnikov bola žaloba najpresvedčivejšia v bodoch, kde poukazovali na potláčanie rómskej menšiny.

Podľa verdiktu Najvyššieho súdu však generálna prokuratúra svoje tvrdenia neoprela o dostatočné dôkazy. „Neostávala iná možnosť, než žalobu zamietnuť, pretože žalobca generálny prokurátor neuniesol dôkazné bremeno,“ prečítala na záver pojednávania predsedníčka senátu Jana Zemková z rozsudku. Sudcovia dodávajú, že ich právomocou nie je suplovanie žalobcu, čiže prokurátora a vyhľadávanie dôkazov na jeho tvrdenia. Otvoriť galériu Po rozsudku Kotleba neskrýval radosť. Zdroj: ik

Za ďalší z dôvodov, prečo stranu nezrušili, uvádza v súdnom verdikte aj to, že žiadny poslanec Kotlebovej strany nebol právoplatne odsúdený za propagáciu fašizmu či extrémizmu a všetky trestné stíhania na súdoch voči nim ešte prebiehajú. „Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že vzhľadom na neukončené trestné konania sa nemôže zaoberať žalobou z hľadiska či strana a jej predstavitelia a jej členovia porušujú ustanovenia trestného zákona,“ znie súdny ortieľ.

Čižnár nereagoval

Generálny prokurátor dnes fiasko svojej žaloby komentovať nechcel. „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky si počká na písomné vyhotovenie a doručenie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Až potom bude možné zaujať relevantné stanovisko,“ odkázala zastupujúca hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Predseda ĽSNS Marián Kotleba označil program strany za demokratický a strana podľa neho nijakým spôsobom neohrozuje súčasný právny poriadok štátu. „Z nášho pohľadu Najvyšší súd dnes len potvrdil to, že sme legitímnou demokratickou stranou,“ vyhlásil Kotleba. Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (44) ešte predtým vyhlásil, že podľa jeho názoru je ĽSNS fašistická strana.

„Každý občan SR má právo založiť stranu alebo byť členom niektorej z politických strán alebo niektorého z hnutí, avšak v našej spoločnosti je neakceptovateľné, aby občania, a navyše ešte politické strany verejne prejavovali sympatie k fašizmu či rasizmu,“ doplnil Gál.

Čo to znamená pre stranu

- Ľudová strana Naše Slovensko môže naďalej fungovať a zúčastňovať sa volieb v krajine

- jej potenciál podľa politológov mohol vzrásť, keďže niektorí politici prípadnou spoluprácou môžu argumentovať rozhodnutím Najvyššieho súdu

- verdikt podľa právnikov neznamená, že nie sú stranou, ktorá nemá fašistické tendencie ako v minulosti - dávajú si však na verejné prejavy väčší pozor

- stále neskončené sú viaceré prípady trestného stíhania poslancov, ktorí čelia obvineniam z extrémistických trestných činov

Ako argumentuje Najvyšší súd

1. Treba skúmať jednotlivých členov

- v demokratickej spoločnosti ide pri zrušení strany o zásah do práva na združovanie občanov a treba skúmať, či nestačí eliminovať prejavy jednotlivých členov

2. K rozpusteniu dochádza v Európe ojedinele

- treba k nemu pristupovať obozretne a je to podľa súdu krajným prostriedkom

3. Trestné stíhania kotlebovcov nie sú ukončené

- viaceré výroky súdov príslušníkov strany pre výroky alebo skutky stále nie sú právoplatné

4. Snaha o vystúpenie z EÚ a NATO je len názor

- kotlebovci chcú opustiť euroatlantické spoločenstvo, no súd konštatuje, že na to nepoužívajú protizákonné prostriedky

5. Súd nemôže hľadať dôkazy

- nedostatok dôkazov je na pleciach generálneho prokurátora SR napriek tomu, že súd má pochybnosti o aktivitách strany, no nemôžu suplovať prácu prokurátora

6. Demokracia je schopná ubrániť sa

- aktuálny spoločenský vývoj - aj voľby v Banskobystrickom kraji (Kotleba skončil druhý) či prezidentské voľby (Kotleba skončil štvrtý) ukazujú, že spoločnosť dokáže túto úlohu zvládnuť

7. Generálny prokurátor neukázal dôkazy

- „Po oboznámení sa s dôkazmi, neostávala iná možnosť, než žalobu zamietnuť, pretože prokurátor, neuniesol dôkazné bremeno.“

Prokurátor môže mať pravdu, ale nemá dôkazy

Juraj Bizoň, advokát

Súd na to nemal dôkazy. Prokurátor podal obžalobu a tvrdil, že strana má nejaké tendencie. Súd povedal, že nebude nahrádzať prokurátora a hľadať dôkazy, ktoré mal predložiť. V tomto konaní nebolo preukázané, že sú fašistická strana. To však neznamená, že nie sú. Súd nepovedal, že prokurátor nemá pravdu, len že nepredložil dôkazy na to, čo o nich tvrdil.

Prokurátor môže ísť na ústavný súd

Róbert Bános, právnik

Súd rozhodoval len o tom, či zruší alebo nezruší stranu. Neboli preukázané podmienky na rozpustenie tejto politickej strany. Nie o tom, či pojem „fašistická“ strana na nich pasuje, alebo nie. Ohľadom toho sa nič nezmenilo. Ešte môže podať generálny prokurátor návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení politickej strany na Ústavný súd.

Nemohli prehrať

Ján Baránek, politológ

Keby ich zrušili, tak by im mohla narásť popularita, ale tá im môže narásť tak či tak. Je to situácia, keď akýkoľvek výsledok vám prinesie len pozitíva. Čižnár toto určite nechcel, ale vytvoril im priestor. Teraz to uvoľňuje ruky aj iným stranám. Jednoznačne to zvýšilo ich koaličný potenciál. V prípade, ak sa bude rokovať o novej koalícii po voľbách, oni sa stávajú pre isté strany legitímnym partnerom.