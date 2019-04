Lukáš Štetina zdrvený smrťou priateľa: V tomto vraku zahynul môj kamarát!

Český futbalový reprezentant Josef Šural († 28) tragicky zahynul v Turecku pri nehode minibusu, ktorým sa s ďalšími hráčmi Alanyasporu vracal z nedeľňajšieho ligového stretnutia na ihrisku Kayserisporu.

"Boli sme ako rodina, stále tomu nemôžem uveriť,“ povedal pre Nový Čas slovenský obranca Sparty Praha Lukáš Štetina (27). Pretože tím dostal po zápase dvojdenné voľno, Šural a ďalších šesť legionárov si na zhruba 500 km dlhú spiatočnú cestu najali minibus a necestovali lietadlom. Chceli si urobiť poznávací zájazd. Podľa prezidenta klubu Cavusoglua nehodu spôsobil šofér, ktorý zaspal za volantom, druhý spal podľa harmonogramu. Minibus asi 5 km od Alanye zišiel z cesty a prevrátil sa. Josef vyletel cez bočné posuvné dvere z minibusu. V nemocnici ho operovali, ale napriek obrovskému úsiliu neprežil.

Táto smutná správa otriasla aj Šuralovým kamarátom Lukášom Štetinom. Spolu hrali v Sparte a skamarátili sa. Boli si blízki. Ľudsky, futbalovo i vekovo...

„S Pepom sme tvorili dvojičku. Na sústredeniach sme boli v jednej izbe. Mali sme tak k sebe ľudsky veľmi blízko, boli sme ako rodina,“ povedal zronený slovenský obranca.

O smrti svojho kamaráta sa dozvedel v pondelok ráno, hneď, ako sa zobudil. „Tú správu mi poslala manželka. Hneď ma zalial pot. Zostal som v šoku, neveril som tomu,“ pokračoval pilier obrany „rudých“ a dodal: „Stále si v hlave hovorím, či je to vôbec pravda. Bol to veľmi dobrý chlapec, výborný futbalista. Chcem vyjadriť sústrasť jeho rodine, s manželkou Denisou majú dve deti, mladšia dcérka má len dva mesiace. Je to strašná tragédia.“

„Sme hlboko zasiahnutí tragickou správou o smrti nášho kamaráta a bývalého kapitána. Jeho rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Šury, nikdy na teba nezabudneme,“ uviedla na twitteri Sparta, odkiaľ Šural do Alanyasporu tento rok v januári prestúpil.

Josef Šural († 28)

Kluby: Brno, Liberec, Sparta Praha, Alanyaspor

Čes. liga: 217 zápasov, 52 gólov, majster ČR 2012, víťaz čes. pohára 2015

Tur. liga: 11 zápasov, 1 gól

Reprezentácia: 20 zápasov, 1 gól, účastník EURO 2016