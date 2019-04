Odhodlaný gólman Patrik Rybár ide príkladom: Ak príde pozvánka na MS, bez váhania prikývnem

Hokejový brankár Patrik Rybár (25) z tímu Grand Rapids Griffins, ktorý vypadol v noci na pondelok v play-off AHL s Chicagom Wolves po výsledku série 2:3, je pripravený posilniť Slovensko na MS 2019 (10. - 26. mája).

Vlani na šampionáte v Dánsku odchytal Patrik Rybár tri zápasy, bol aj na ZOH v Pjongčangu a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan (44) minulý týždeň avizoval, že má záujem o všetkých voľných hráčov zo zámoria.

Panuje veľké sklamanie v kabíne po prehre v rozhodujúcom zápase?

Mali sme najvyššie ciele a aj dobre poskladaný tím, no narazili sme na Chicago, ktoré lige dominovalo.

Ako hodnotíte svoju prvú sezónu v zámorí?

Som rád, že som dostal šancu i vyššiu porciu zápasov. Sezóna mi pomohla po životnej i hokejovej stránke. V úvode som si zvykal hlavne na úzke klzisko. Všetko sa tu tlačí do bránky, je to oveľa rýchlejšie než v českej extralige, strieľa sa z každej pozície a zovšadiaľ je to pre brankára blízko. Preto sa ťažko chytá. Myslím si však, že tento štýl hokeja mi sedí.

Práva má na vás Detroit. Je NHL pre vás veľká motivácia?

Samozrejme. Keď vidím, ako to funguje na najvyššej úrovni, je to veľká škola a motivuje ma to ďalej pracovať na sebe.

Ste v kontakte s reprezentačnými trénermi?

Áno, komunikoval som s nimi. Zdravotne som v poriadku a ak ma zavolajú, určite prídem na MS, kde by som rád reprezentoval.

Ako vidíte šance Slovenska?

Nerád predpovedám. Šampionát bude kvalitný, tímy posilnilo množstvo hráčov z NHL, bude to nabité. My sa budeme chcieť doma ukázať. Dúfam, že budeme hrať dobrý hokej, ktorý sa bude ľuďom páčiť, aby boli spokojní.