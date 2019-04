Autosalon v znamení hokejového šampionátu: ŠKODA v Bratislave predstaví exkluzívne úplne nový model SCALA a mestský crossover KAMIQ

Slovensko opäť žije hokejom. Už o pár dní začne v Bratislave a Košiciach svetový šampionát. To sa, samozrejme, prejaví aj na ďalšom ročníku obľúbeného Autosalonu, ktorý štartuje práve dnes. Okrem nadupaných áut a exkluzívnych noviniek sa tohtoročný Autosalon v bratislavskej Inchebe bude totiž niesť v znamení hokeja. Hokejovú atmosféru spoločne s krásnymi autami si fanúšikovia naplno vychutnajú v expozícii značky ŠKODA.

Stánok ŠKODA nájdete na Autosalone bez najmenších problémov. Bude to v ňom totiž doslova žiť hokejom. Keďže je ŠKODA už 27 rokov partnerom IIHF Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, rozhodla sa Autosalon poňať „hokejovo“. Priestor, kde budú vystavené autá značky ŠKODA, bude pripomínať ľadovú plochu. Celému stánku budú dominovať farby národného tímu – biela, modrá, červená, a to nielen na vystavených vozidlách. Pre malých aj veľkých fanúšikov hokeja a dobrých áut si ŠKODA AUTO Slovensko pripravila 4 herné konzoly s hokejovými hrami, stolný hokej či zábavné aktivity pre najmenších. Pred výstaviskom Incheba, priamo pri vstupe, nájdu fanúšikovia obrovskú hokejovú prilbu, v ktorej sa môžu odfotiť. Rovnako bude pre nich pripravený pohár – originálna trofej IIHF Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Hokejom dýchajúcu expozíciu nájdete v hale B na výstavisku Incheba Expo oddnes až do nedele 5. mája.

SCALA – hlavná hviezda

Okrem exkluzívnej slovenskej premiéry modelu KAMIQ bude jednoznačnou hviezdou škodováckej expozície úplne nový model SCALA. Toto plnohodnotné kompaktné auto sa návštevníkom predstaví v troch farebných prevedeniach (biela, modrá a červená). SCALA sa určite zaradí medzi najobľúbenejšie a najpredávanejšie automobily na Slovensku. Spĺňa najprísnejšie kritériá moderného rodinného auta. Navyše ponúka pohodlné sedadlá, mäkčené materiály a objem kufra až 467 litrov, čo je najviac vo svojej triede!

Otvoriť galériu Autosalon Bratislava Zdroj: ŠKODA AUTO Slovensko

Na Autosalon zadarmo a pohodlne

ŠKODA si v spolupráci s výstaviskom Incheba na tohtoročný Autosalon pripravila prekvapenie v podobe bezplatnej dopravy, ktorú bude zabezpečovať deväť vozidiel ŠKODA SCALA. Tie budú pripravené na troch stanovištiach v Bratislave – na Námestí SNP, pred Hlavnou železničnou stanicou a pred Park Inn Hotel Danube. Fanúšikovia krásnych áut nielenže dostanú možnosť zadarmo sa odviezť až pred hlavný vchod Incheba Expo v novučičkom modeli SCALA, ale zároveň získajú aj vstup na Autosalon zadarmo. ŠKODA AUTOSALON Expres bude k dispozícii od 1.mája do 5. mája v čase od 9.00 hod. Posledná jazda bude možná o 18.00 hod.

Nová ŠKODA SCALA

Novinka prišla na slovenský trh len pred pár dňami a už je možné ju konfigurovať priamo na webe českej automobilky či u autorizovaných predajcov značky ŠKODA. Nový model ŠKODA SCALA môže poháňať jeden z troch variantov spaľovacích motorov s objemom 1,0 l alebo 1,5 l. Preplňované litrové motory TSI s priamym vstrekovaním dosahujú výkon 70 kW (95 k) alebo 85 kW (115 k), štvorvalcové 1,5-litrové TSI dosahuje výkon 110 kW (150 k). Všetky tri varianty majú filtre pevných častíc. Fanúšikovia vznetových motorov si môžu zvoliť 1,6-litrový preplňovaný motor TDI s výkonom 85 kW (115 k). Motorizácie od výkonu 85 kW (vrátane) môžu byť kombinované so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG. Navyše je k dispozícii aj množstvo zaujímavých paketov za zvýhodnené ceny, vďaka čomu môžu zákazníci ušetriť až tisícky eur.