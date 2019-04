Žena sa pokúšala rozviesť 7 rokov: Po tom, čo sa jej to konečne podarilo, zaplnila titulky veľkých médií

Vo svojich 20 rokoch sa vydala, no neskôr tento krok oľutovala.

Catherine Navarro (34) z New Jersey v USA sa vydala v roku 2005 a ako píše dailymail.co.uk, bolo to spontánne rozhodnutie, ktoré neskôr oľutovala.

Vášnivý románik skončil krátko po sobáši a vzťah sa z romantického zmenil na toxický. Catherine si uvedomila, že svojho muža vôbec nepozná a že mal pred ňou kopec tajomstiev. Preto podala v roku 2012 žiadosť o rozvod, no roky sa jej rozviesť nedarilo, keďže jej muž Marc po tom, čo rozvod odmietol, bez slova zmizol. Súdu musela dokázať, že ho všade hľadala, no neexistujú o ňom žiadne záznamy, aby jej žiadosti vyhovel aj bez manželovej prítomnosti.

Keď sa jej to napokon v marci tohto roku podarilo, bola šťastím bez seba. "Bola som nadšená, že som konečne získala svoje rodné priezvisko späť a jeho sa zbavila,“ povedala. Radosť to bola obrovská, keďže Catherine si zorganizovala rozvodovú párty so šampanským, balónmi a pohostením. Nechýbali na nej ani koláčiky s nápismi - "chlapec, čau" alebo torta s nápisom: "z manželstva rovno von." Slobodu oslávila v spoločnosti asi 30 priateľov a známych. Žena doteraz netuší, kam Marc zmizol. Tvrdí, že sa doslova vyparil.