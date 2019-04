Carolina udrela dvakrát za 48 sekúnd a zvíťazila aj druhý raz na ľade Islanders

Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali aj druhý zápas na ľade New Yorku Islanders (2:1) a v sérii semifinále Východnej konferencie NHL vedú 2:0.

Aj v druhom nedeľňajšom zápase uspeli hostia. Colorado zvíťazilo nad San Jose 4:3 a vyrovnalo stav série v semifinále Západnej konferencie na 1:1.

V newyorskom Barclays Center domáci viedli od 14. min gólom Mathewa Barzala, ale stačilo 48 sekúnd na začiatku tretej tretiny a hostia dvoma gólmi otočili stav. Úspešnými strelcami boli Warren Foegele a Nino Niederreiter. Dvadsaťtriročný Foegele trafil už piatykrát v tomto play-off a je najlepším strelcom svojho tímu. Druhý triumf Hurricanes sa zrodil v bránke s Curtisom McElhinneyom, keďže hrdina prvého súboja s Islanders Petr Mrázek (31 zákrokov a shutout) ten druhý nedochytal pre zranenie v dolnej časti tela. Český brankár sa zranil na začiatku druhej tretiny, keď zasahoval proti Leovi Komarovovi. McElhinney mal 17 zákrokov.

"Bol skvelý počas celého roka, preto sme sa nebáli, keď sme museli pristúpiť k brankárskej výmene. Prišiel a zastal si svoje miesto," pochválil McElhinneya tréner Caroliny Rod Brind'Amour. "Nie som prekvapený tým, ako hráme. Celú druhú polovicu sezóny sme hrali ako keby play-off zápasy a teraz je to vidieť. Sme výnimočne odolná skupina hráčov a ja som na to hrdý," skonštatoval Foegele na oficiálnom webe NHL.

"Domáce zápasy sme nezvládli, ale nie je čas na frustráciu. Pár vecí musíme na ľade zlepšiť a najmä nájsť spôsob ako zvíťaziť u súpera," uviedol krídelník NY Islanders Josh Bailey. Séria pokračuje na ľade Caroliny v Raleighu v stredu 1. mája.

Colorado zvládlo zápas číslo 2 v San Jose aj vďaka gólu a dvom asistenciám obrancu Tysona Barrieho. Hostia viedli v polovici tretej tretiny 3:1. Potom síce znížil domáci bombardér z obrany Brent Burns, ale Nathan MacKinnon 62 sekúnd pred koncom tretej tretiny gólom do prázdnej bránky zvýšil na 4:2 pre Avalanche. Bojovník Burns síce ešte odpovedal 11 sekúnd pred koncom v presilovej hre, ale to už bolo málo času na vyrovnanie. Brankár Philipp Grubauer mal 31 zákrokov vo víťaznom tíme a pripísal si aj jednu asistenciu. Pokračovať sa bude v utorok na ľade Colorada v Denveri.

"Toto víťazstvo pomôže nášmu sebavedomiu. Nie je ľahké uspieť v San Jose, ale my sme sem išli s vierou v jedno víťazstvo. To sa nám aj podarilo," vyhlásil 27-ročný Tyson Barrie, podľa NHL prvá hviezda zápasu. "Majú dobré mužstvo, nemajú problém vrátiť sa späť po prehre. V tejto časti sezóne musíte ísť zápas za zápasom a nerozmýšľať nad tým, čo bolo. Do Denveru si ideme po víťazstvo," kontroval Brent Burns, autor dvoch gólov a asistencie.

Play-off NHL - semifinále konferencií - nedeľa - sumáre:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

New York Islanders - Carolina 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) - stav série 0:2

Góly: 14. Barzal (Lee, Eberle) - 41. Foegele (Wallmark, Mäenalanen), 42. Niederreiter (Teräväinen, Slavin).

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose - Colorado 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) - stav série 1:1

Góly: 8, E. Kane (Burns, Hertl), 56. Burns (E. Karlsson, Sörensen), 60. Burns (Hertl, E. Kane) - 29. Landeskog (Barrie, MacKinnon), 37. Barrie (Landeskog, Rantanen), 51. Nieto (Calvert, Barrie), 59. MacKinnon (Calvert, Grubauer).