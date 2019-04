Záplavy a zosuvy pôdy v Indonézii si vyžiadali životy ľudí: Hrozí však aj sekundárna katastrofa

Najmenej 17 mŕtvych si na indonézskom ostrove Sumatra vyžiadali záplavy a zosuvy pôdy spôsobené intenzívnym dažďom.

Tisícky ľudí prišli kvôli povodniam o strechu nad hlavou, deväť osôb je nezvestných, informovali dnes podľa agentúry AFP miestne úrady. Evakuovaných muselo byť na 12.000 ľudí a stovky budov, mostov a ciest boli poničené v dôsledku zlého počasia, ktoré sužuje deväť okresov alebo miest v provincii Bengkulu.

"Dopady tejto katastrofy by sa mohli zhoršiť," upozornil hovorca národného úradu pre prevenciu katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Dodal, že pri zosuvoch bolo veľa ľudí tiež zranených. "Zosuvy pôdy a záplavy by sa mohli opakovať, ak budú zrážky naďalej silné," povedal hovorca. Varoval tiež pred možnou "sekundárnou katastrofou", ktorú by mohlo vyvolať šírenie kožných alebo dýchacích chorôb spôsobených znečistenou vodou.

Záchranári sa snažia dostať do najpostihnutejších oblastí pomocou člnov a distribuovať humanitárnu pomoc približne 13.000 ľudí. Distribúcia sa spomalila, pretože niektoré cesty sú neprejazdné a musia byť spojazdnené ťažkou technikou, povedal Nugroho. Záplavy sú v Indonézii časté počas monzúnového obdobia, ktoré trvá od októbra do apríla, poznamenala AFP.