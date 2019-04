Herca z Harryho Pottera okúzlila Bratislava: Zachutila mu silná borovička

Naše hlavné mesto ho okúzlilo! Počas uplynulého víkendu navštívil Bratislavu známy herec, ktorého Slováci poznajú najmä ako Viktora Kruma zo sfilmovaného Harryho Pottera.

Bulhar Stanislav Ianevski (33) sa ako hlavný hosť zúčastnil 13. ročníka medzinárodného festivalu fantasy, sci-fi a mytológie SlavCon. V šarmantnom, potetovanom mladíkovi by dnes málokto spoznal tichého metlobalového šampióna, ktorý útočil na ženské srdcia. Novému Času poskytol tento charizmatický herec exkluzívny rozhovor.

Čím vás stihla očariť Bratislava?

Som na tomto krásnom mieste prvýkrát a mám z neho veľmi dobrý pocit. Navštívil som nejaké podniky v Starom Meste a nechal som sa nalákať na miestne drinky. Spoznal som veľmi silnú borovičku aj tatranský čaj. Bolo to naozaj super (smiech). Rád cestujem a spoznávam nové miesta. Zároveň tu môžem stráviť trochu viac času a stretnúť sa s fanúšikmi. Dostal som veľa správ, kde mi písali, že sa chcú stretnúť a sú radi, keď sa so mnou môžu porozprávať.

Ako ste získali rolu metlobalového hráča?

Bolo to v čase, keď som študoval na strednej škole v Londýne. Všimla si ma kastingová riaditeľka, ktorá ma neskôr pozvala na konkurz do divadla, kde som získal rolu metlobalového hráča.

Dá sa teda povedať, že to bolo pre vás dobrodružstvo?

Priznám sa, že zo začiatku áno, teraz je to však už kariéra. Má to množstvo pozitívnych vlastností a sú to nové skúsenosti.

Ľudia vás spoznávajú prevažne ako Viktora Kruma. Bavilo vás hrať túto postavu?

Samozrejme. Kto by nechcel byť superhrdinom? Viktor je kráľom metlobalu a všetci ho milujú. Je to skvelá postava a vo filme prežíva množstvo zaujímavých situácií.

Veľa ste ale vo filme nenahovorili...

To je pravda (smiech). Táto postava bola pre mňa skutočnou výzvou. Musel som totiž ukázať všetko, čo vo mne je, na základe emócií.

Zájdete si s občas na drink aj s filmovými kolegami?

Jasné, počas nakrúcania sme spolu strávili veľa času. Sme taká filmová rodina a občas spolu navštívime aj takéto podujatia, ako je SlavCon.

Vo filme panuje rivalita, v súkromí však zrejme nemáte problémy stretnúť sa aj s kolegami z inej fakulty...

Samozrejme, že nie (smiech). Aj keď je to niekedy veľmi vtipné, ako nás ľudia vnímajú. Goyle, ktorý stvárnil študenta Slizolinu, je mojím dobrým kamarátom a v júli dokonca ideme na jednu spoločnú akciu. Pre nás sú tieto veci úplne normálne, ale pre fanúšikov je to občas šokujúce.