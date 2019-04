Poľnohospodári nariekajú, trápi ich neobvyklé počasie: Toto tu nebolo už 30 rokov!

Poľnohospodárov trápi obrovské sucho! Neobvykle teplá jar potešila všetkých okrem pôdohospodárov, ktorým nedajú spávať vysychajúce polia.

Už teraz bijú na poplach, že zasiate obilie doslova prežíva, a ak nezačne pršať, úroda bude katastrofálna! Podľa slov pestovateľov takéto jarné sucho tu nebolo už 30 rokov. Nie je len nedostatok dažďa, málo je aj spodnej vody a zem praská ako pri apokalypse.

„Máme už vysiate všetko. Problém však je v suchu, ktoré momentálne je. Taká suchá jar tu nebola už 30 rokov,“ krúti hlavou Dušan Blaho, riaditeľ Združenia agropodnikateľov v Dvoroch nad Žitavou. Vyprahnutá zem od nedostatku vlahy praská.

„Takto popraskanú zem môžeme vidieť v auguste, keď sú suchá, ale nie na jar. Nielenže neprší, ale nie je ani spodná voda, ktorú by rastlina dokázala využiť. Už teraz máme poškodené plodiny, ktoré sú už vonku. Sú miesta, kde úplne chýbajú, ak nezačne pršať, nevieme, čo bude s úrodou,“ dodáva Blaho. Siať začali pre teplo skoro, ale ak to pôjde takto ďalej, následky budú katastrofálne.

Kým vlani sa tešili z pomerne bohatej úrody, momentálne sa modlia za dážď. „Obilniny sa nezavlažujú, je to nereálne, aj ekonomicky, to sa nedá v takom množstve a dlhodobo. Jedine, čo nám ostáva, je dúfať, že začne pršať. Zavlažovať sa dá zelenina a podobne, tu to však neprichádza do úvahy. Aj keď trochu spŕchne, nie je to ani poznať, zem to doslova vsaje, je to ako prach,“ smutno konštatuje Blaho.

Problém s ovocím

Ovocinári zatiaľ stíhajú zavlažovať, no ak sa situácia nezmení, budú mať problém aj oni. „Zatiaľ máme vodu v zberných kanáloch, ale je jej už pomenej. Sme so zavlažovaním v úspornom režime, mali by sme polievať 3-krát týždenne, ale polievame len 2-krát,“ priznáva Emil Schultz z Emilových sadov v Dvoroch nad Žitavou.

„Ak nebude pršať, potom budeme mať obrovské problémy aj my. Zatiaľ to ešte ustojíme, ale šetríme vodou,“ dodáva Schultz. Prognózy počasia však pre juhozápad nie sú vôbec priaznivé. „Zrážky v najbližších dňoch majú byť na východe Slovenska, ten juhozápad to môže aj minúť. Predpoklad na leto v tomto nie je dobrý, môže byť sucho, a najmä v týchto lokalitách, kde to poľnohospodári najviac potrebujú,“ hovorí meteorologička Miriam Jarošová. Všetci poľnohospodári majú momentálne spoločné jedno-modlia sa za dážď, aby neprišli o úrodu.

Juhozápad SR

Riaditeľ Združenia agropodnikateľov v Dvoroch nad Žitavou Dušan Blaho je zúfalý. Polia na každom kroku praskajú od sucha a vyklíčený jačmeň začína pomaly hynúť.

Stredné Považie

Aj pôdohospodári na Považí majú problém s extrémnym suchom. Pohľad na porasty pšenice ozimnej im robí vrásky na čelách.