Manchester City so šťastím zdolal Burley: Titul je čoraz bližšie

V šlágri nedeľného 36. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League remizoval Manchester United s londýnskou Chelsea doma 1:1.

Štadión Old Trafford najprv rozjasal Juan Mata gólom v 11. min, no ešte pred koncom prvého polčasu dorazil ďalekonosnú strelu stopéra Antonia Rüdigera do siete domácich aktívny Marcos Alonso. Manchester United aj naďalej stráca na 4. priečku tabuľky, kde sú momentálne práve "The Blues", tri body.

Hráči Leicesteru zvíťazili nad Arsenalom Londýn 3:0. Hostia hrali od 36. min bez vylúčeného Ainsleyho Maitlanda-Nilesa a v 58. min otvoril skóre domáci Youri Tielemans. V závere ešte poistil víťazstvo "líšok" dvoma presnými zásahmi Jamie Vardy. Kým Arsenalu patrí v tabuľke 5. miesto, Leicester sa posunul na ôsmu pozíciu.

Obhajca majstrovského titulu Manchester City sa aj so šťastím udržal na čele Premier League. Na štadióne Turf Moor zvíťazil nad domácim FC Burley tesne 1:0. Gól argentínskeho útočníka Sergia Agüera z 65. min musela odobriť aj bránková technológia, ktorá správne potvrdila skutočnosť, že lopta tesne prešla celým objemom za bránkovú čiaru. "Citizens" si s 92 nazbieranými bodmi po 36 odohraných dueloch udržali tabuľkové prvenstvo pred druhým FC Liverpool, ktorý má na konte o bod menej.

Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí 36. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2018/2019:

Leicester - Arsenal Londýn 3:0 (0:0)

Góly: 86. a 90.+ Vardy, 58. Tielemans, ČK: 36. Maitland-Niles (Arsenal) po 2. ŽK

Burnley - Manchester City 0:1 (0:0)

Gól: 63. Agüero

Manchester United - Chelsea Londýn 1:1 (1:1)

Góly: 11. Mata - 43. M. Alonso

Tabuľka:

1. Manchester City 36 30 2 4 90:22 92

2. FC Liverpool 36 28 7 1 84:20 91

3. Tottenham 36 23 1 12 65:36 70

4. Chelsea 36 20 8 8 60:39 68

5. Arsenal 36 20 6 10 69:49 66

6. Manchester United 36 19 8 9 64:51 65

7. Wolverhampton 36 15 9 12 46:44 54

8. Leicester 36 15 6 15 51:47 51

9. Everton 36 14 8 14 50:44 50

10. Watford 36 14 8 14 51:52 50

11. West Ham 36 13 7 16 45:54 46

12. Crystal Palace 36 12 7 17 43:48 43

13. Newcastle 36 11 9 16 36:45 42

14. Bournemouth 36 12 6 18 52:65 42

15. Burnley 36 11 7 18 44:63 40

16. Southampton 36 9 11 16 44:61 38

17. Brighton 36 9 8 19 33:55 35

***********************************************************

18. Cardiff 36 9 4 26 30:66 31

19. Fulham 36 7 5 24 34:76 26 - istý zostup

20. Huddersfield 36 3 5 28 20:74 14 - istý zostup